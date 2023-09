Erste Lehrstellen-Rallye in Pfullingen geht mit 50 Firmen an den Start

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Unter dem Motto »Dein Zuhause – Deine Ausbildung – Deine Zukunft« sind am Donnerstag, 28. September, die Pfullinger Schülerinnen und Schüler zur allerersten Lehrstellenrallye eingeladen. Teilnehmer sind die Wilhelm-Hauff-Realschule, das Friedrich-Schiller-Gymnasium und die Uhlandschule. Hunderte Schülerinnen und Schüler werden an diesem Tag durch die Stadt ziehen und die Chance haben, in nahezu 50 Pfullinger Betrieben einen Einblick in die dortige Arbeit und Ausbildungsmöglichkeiten zu bekommen. Zur Unterstützung bei der Rallye durch die Pfullinger Unternehmens- und Handwerkswelt fährt ein Shuttlebus.

Auch die Stadt will den Tag nutzen, um den jungen Menschen die Vielfältigkeit der Arbeit im öffentlichen Dienst zu zeigen. An der Bühne in der Neuen Mitte präsentieren daher die aktuellen Azubis ihre Einsatzgebiete und geben kleine Kostproben ihrer täglichen Arbeit. Das Forst-Team wird etwa seine Kettensäge in Aktion bringen. »Neben unseren vielseitigen Ausbildungen zum Forstwirt, als Fachangestellter für Bäderbetriebe oder für Medien- und Informationsdienste in unserer Bücherei und natürlich denen in der Verwaltung, bieten wir auch einiges für angehende Studentinnen und Studenten«, wirbt Ausbildungsleiterin Lisa Strubelt. So bietet die Stadt Pfullingen neben dem Verwaltungsstudium Public Management ab 2024 erstmals auch den Bachelor-Studiengang Engineering/Bauingenieurwesen »Öffentliches Bauen« an.

Die städtischen Kindertagesstätten präsentieren sich zusätzlich zum Marktplatz auch noch im Kindergarten Schlosspark. Ob Ausbildung oder Studium, ob am Schreibtisch oder draußen in der Natur, im kleinen Team oder in der großen Einrichtung, mit kleinen oder mit erwachsenen Menschen arbeiten – bei der Stadt ist unabhängig vom Schulabschluss für jeden und jede etwas dabei, betont die Stadtverwaltung.

Dass auch Pfullingen als Ganzes eine große Bandbreite an beruflichen Chancen bietet, wollen die knapp 50 teilnehmenden Betriebe unter Beweis stellen. Ebenso breit ist das Bündnis, dass die Organisation der Lehrstellenrallye übernommen hat: Die Lehrstellenrallye ist eine gemeinsame Veranstaltung der Lehrstelleninitiative Neckar-Alb in Kooperation mit der Agentur für Arbeit Reutlingen, der Industrie- und Handelskammer Reutlingen, der Handwerkskammer Reutlingen und der Stadt Pfullingen. (pm)