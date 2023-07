Eninger Freibad bis auf Weiteres geschlossen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Wegen eines weiteren Krankheitsfalls muss das Eninger Waldfreibad bis auf Weiteres geschlossen werden. Das teilt die Gemeindeverwaltung am Donnerstagnachmittag mit. »Diese Situation ist für uns auch mehr als unbefriedigend«, betont Haupt- und Ordnungsamtsleiterin Ute Petrick.

Der externe Dienstleister, der bereits zur Unterstützung Bademeister-Dienste übernimmt, sei nicht für die Vor- und Nachbereitung des Bades geschult, weshalb diese Option als Notlösung aktuell nicht infrage komme, erklärt Petrick. »Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung«, betont sie. Auch werde überlegt, in welcher Form die Besitzer einer Saisonkarte für den Ausfall entschädigt werden können.

Unter dem Fachkräftemangel leiden aktuell zahlreiche Bäder in der Region. In Eningen mussten in den vergangenen Wochen aufgrund von Personalknappheit die Öffnungszeiten bereits eingeschränkt werden. Wann das Freibad wieder öffnet, ist nun unklar. (GEA)