Bei der Erstwähler-Veranstaltung zur Kommunal- und Europawahl in Eningen wurde deutlich, was junge Menschen aus der Achalmgemeinde bewegt und warum sie wählen wollen. Ein Einblick.

Viele junge Menschen aus Eningen wollen unbedingt wählen gehen, um ihre Stimme für ihre Interessen zu nutzen. Sie sind sich alle sicher, dass jeder mitbestimmen kann. Foto: Michael Kappeler/dpa Viele junge Menschen aus Eningen wollen unbedingt wählen gehen, um ihre Stimme für ihre Interessen zu nutzen. Sie sind sich alle sicher, dass jeder mitbestimmen kann. Foto: Michael Kappeler/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.