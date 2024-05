Ein Hauch von Italien - Dolce Vita in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Zum vierten Mal lockt das »Dolce Vita«-Event in die Pfullinger Innenstadt. Schon direkt zum Start um 17 Uhr tummelten sich viele Besucherinnen und Besucher um die verschiedenen Stände. Von Selbstgemachtem über Politik-Tischchen bis hin zum Foodtruck mit Holzofen-Spezialitäten: Die Stände laden zum Schatzen, Lachen und Verweilen ein. Das Besondere: Die Geschäfte rund um den Marktplatz haben bis 21 Uhr ihre Türen für Kauflustige geöffnet. Zeitgleich locken in die Gönningerstraße Spezialitäten aus Südtirol. Das alles wurde auch in diesem Jahr von dem Gewerbe- und Handelsverein zusammen mit der Stadt Pfullingen auf die Beine gestellt. Auch an dem Motto hat sich in diesem Jahr nichts geändert: »A bissle Dolce Vita geht immer!« Und so kann abends bei stimmungsvoller Beleuchtung eingekauft, mit Freunden der Abend genossen und das Wochenende eingeläutet werden. Ein Hauch Italien in der Echazstadt. (GEA)