Dreifach angefahrener Hund bei Pfullingen: Tier auf dem Weg der Besserung

PFULLINGEN. Die gute Nachricht zuerst: Dem schwerverletzten Hund, der am Freitagabend auf der Kreisstraße 6729 nacheinander von drei Autos erfasst und angefahren wurde, geht es besser. Nach Auskunft der Reutlinger Polizei hat sich sein Gesundheitszustand so weit verbessert, dass er die Tierklinik schon bald verlassen kann. »Voraussichtlich könnte das am Mittwoch der Fall sein,« bestätigte ein Sprecher der Reutlinger Polizei.

Das Unglück ereignete sich auf der Gönninger Straße zwischen Pfullingen und Reutlingen-Gönningen auf der Höhe des dortigen Pferdehofes. Der Hundehalter hatte den Kofferraum seines Autos geöffnet und zwei Hunde sprangen heraus. Einer von ihnen rannte über die Fahrbahn. Zunächst überrollte ein Opel den Ausreißer. Ein hinter dem Opel fahrender Golf-Fahrer konnte auch nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Tier. Als der Hund zu seinem Herrchen zurückwollte, kam noch ein weiteres Auto und fuhr in das Tier.

Laut Polizei kam das Tier mit seinen schweren Verletzungen in eine Tierklinik. Dort kümmerten sich die Ärzte um ihn und konnten seinen Gesundheitszustand offenbar so weit stabilisieren, dass er nach einigen Tagen wieder entlassen werden konnte.

Der Fall hatte die GEA-Leser stark beschäftigt und viele hatten auf der GEA-Facebook-Seite ihre Bestürzung und Anteilnahme bekundet. So schrieb Sasa Winchester: »Ein absoluter Albtraum. Drücke die Daumen, dass der Hund es überlebt.« Und Sandy Behling meinte: »Oh Gott, hoffentlich überlebt er ... ich drücke alle Daumen.« Es hat offensichtlich geholfen. (GEA)