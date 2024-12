Weil er in einem Wohngebiet in Pfullingen eine Frau angefahren hat, die aufgrund ihrer schweren Verletzungen gestorben ist, muss sich ein Mann vor dem Reutlinger Amtsgericht verantworten. Der Vorwurf: Fahrlässige Tötung.

Da der Angeklagte zu schnell gefahren ist, reicht aus Sicht der Richterin eine Geldstrafe allein nicht aus. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/dpa Da der Angeklagte zu schnell gefahren ist, reicht aus Sicht der Richterin eine Geldstrafe allein nicht aus. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/dpa

