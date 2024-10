Die Honauer Steige wird bald voll gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-HONAU. Die Extremwetterlage im Mai und Juni hat in Baden-Württemberg zu zahlreichen Überschwemmungen von Straßen sowie Schäden an der Straßeninfrastruktur gesorgt. Betroffen war auch die Honauer Steige im Verlauf der B312 zwischen Lichtenstein-Honau und dem Kreisverkehr beim Traifelberg. Dort ereignete sich Anfang Juni ein durch Starkregen ausgelöster Hangrutsch am talseitigen Fahrbahnrand.

Das Regierungspräsidium Tübingen informiert darüber, dass der Auftrag zur Beseitigung des Hangrutsches in der Honauer Steige inzwischen vergeben wurde. Es ist geplant, mit den Arbeiten Anfang November zu beginnen und diese bis Anfang Dezember abzuschließen.

Im Rahmen der Maßnahme wird der Hangrutschbereich mit einem Stahlgitternetz überzogen und durch eine Bodenvernagelung stabilisiert. Begleitend werden drei Setzungsbereiche der Fahrbahn durch Bodenaustausch instand gesetzt und die schadhafte Fahrbahndecke stellenweise erneuert. Der Sanierungsbereich erstreckt sich vom Ortsende Honau bis auf die Albhochfläche beim Traifelberg.

Geplante Umleitung

Während der Bauarbeiten muss die Bundestraße vollgesperrt werden, heißt es in der Mitteilung des Regierungspräsidiums. Es ist vorgesehen, den Verkehr ab dem Kreisverkehr beim Traifelberg über die Landesstraßen L 230 und L 387 über Holzelfingen nach Unterhausen umzuleiten. Die Gegenrichtung soll in umgekehrter Reihenfolge auf der gleichen Strecke geführt werden.

Die Baukosten für die Hangsicherung und Sanierung der Fahrbahn belaufen sich auf rund 480.000 Euro und werden vom Bund getragen.

Informationen zu den Sperrungen und zur Umleitung können jeweils aktuell im täglich aktualisierten Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg abgerufen werden. (eg)

