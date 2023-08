Die Gönninger Straße in Pfullingen wird halbseitig gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Um die Kanal- und Hausanschlüsse für den entstehenden Neubau in Pfullingen zu errichten, kommt es in der Gönninger Straße auf Höhe Gebäude 99 in den kommenden beiden Wochen zu halbseitigen Sperrungen für den Verkehr. Am Montag, 28. August, beginnen die Arbeiten, die voraussichtlich bis Freitag, 8. September, fertiggestellt sein werden. Etwa in der Hälfte dieses Zeitraums soll die Baustelle von der einen auf die andere Spur wechseln. Die betroffenen Fußgänger werden über die Traubenstraße beziehungsweise den Rebenweg umgeleitet. (GEA)