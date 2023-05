Das Eninger Freibad startet morgen mit kürzeren Öffnungszeiten

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Keine gute Nachricht für Badefreunde: Wegen Personalmangels wird das Eninger Waldfreibad nun doch mit verkürzten Öffnungszeiten in die Saison starten. Auch das Frühschwimmen entfällt vorerst. Eigentlich sollte es in der Achalmgemeinde nicht so weit kommen. Vor Kurzem wurde noch im Technischen Ausschuss informiert, dass die Verwaltung dieses Jahr einen externen Personaldienstleister engagiert, der das Freibadteam personell unterstützt. So sollte sichergestellt werden, dass die Öffnungszeiten nicht gekürzt werden müssen.

Dass die Personalsituation trotz allem auf Kante genäht ist, zeigt sich jetzt: Wegen eines Krankheitsfalls müssen die Öffnungszeiten nun doch eingeschränkt werden. »Die Fremdfirma kann das nicht auffangen«, lässt Haupt- und Ordnungsamtsleiterin Ute Petrick auf Nachfrage wissen. Vertraglich sei vereinbart, dass die Firma an zwei Tagen pro Woche einen Bademeister stellt, Einsätze darüber hinaus seien nicht möglich. Vorerst bis zum 4. Juni gelten deshalb nun folgende Öffnungszeiten: Montag 9 bis 19 Uhr, Dienstag 11 bis 18.30 Uhr, Mittwoch 9 bis 19 Uhr, Donnerstag 9 bis 19 Uhr, Freitag bis Sonntag 11 bis 18.30 Uhr. Zum ersten Mal öffnet das Freibad dieses Jahr am Donnerstag, 18. Mai, um 11 Uhr. (mewe)