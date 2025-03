Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Ein Autohaus in der Eninger Grafentalstraße ist in der Zeit zwischen Donnerstag und Freitag, 16.30 Uhr, ins Visier eines Einbrechers geraten. Der Täter drang gewaltsam in die Geschäftsräume ein und suchte im Inneren nach Wertgegenständen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Experten der Kriminalpolizei waren zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)