Blutspende-Aktion in der Pfullinger Schönberghalle

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Der DRK-Blutspendedienst organisiert wieder eine Blutspende-Aktion am Montag, 20. Februar, von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Schönberghalle in Pfullingen. Der Zeitaufwand beträgt eine Stunde, die reine Blutentnahme dauert nur knapp zehn Minuten. Die Teilnahme an der Blutspende ist nur mit Terminreservierung möglich. Alle Termine sowie kurzfristige Änderungen, aktuelle Maßnahmen und Informationen rund um das Thema Blutspende erhalten Interessierte online oder telefonisch. (eg)

0800 1194911

www.blutspende.de