Aktion: 100 Lichtensteiner Schüler haben fast 850 Bücher gelesen

LICHTENSTEIN. Zum zehnten Mal hieß es in diesem Sommer in Lichtenstein »Heiß auf Lesen«. Knapp einhundert Kinder – vorwiegend im Grundschulalter, aber auch darüber hinaus – hatten sich als Clubmitglied in der Gemeindebücherei registrieren lassen. Im Mittelpunkt der landesweiten Leseclub-Aktion in Bibliotheken stehen der Lese-Spaß und die Lust, das Lesen für sich zu entdecken. Dabei werden nebenbei auch die Lesefähigkeit, das Textverständnis und die sprachliche Kompetenz der Kinder gefördert.

Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren haben mitgemacht und nach den Sommerferien ihr Logbuch mit dem Eintrag der gelesenen Bücher abgegeben. Insgesamt wurden in Lichtenstein im Rahmen der Aktion 848 Bücher gelesen – spannende, lustige und abenteuerliche Geschichten.

Etwa 60 der Kinder folgten der Ein-ladung zur Abschlussparty. Gleich zu Beginn gab es die begehrte »Heiß auf Lesen«-Pizza, frisch aus dem Ofen. Alle Leseratten erhielten außerdem ihre Urkunde und einen Sachpreis.

Sponsoren aus Lichtenstein und der Umgebung – Einzelhändler und Banken – hatten der Bücherei Preise zur Verfügung gestellt und damit die wertvolle Leseförder-Aktion unterstützt. Für jedes gelesene Buch gab es noch eine weitere Gewinnchance: Pro Buch befand sich ein Zettel in der großen Lostrommel, zusätzliche Preise, wie beispielsweise Eintrittskarten für Ausflugsziele in der Umgebung oder auch kleine Bluetooth-Lautsprecher, wurden verlost. (eg)