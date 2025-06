28-Jähriger stirbt bei Gartenarbeiten in Pfullingen

Nach einem tödlichen Arbeitsunfall ist die Unfallstelle in einem Pfullinger Wohngebiet am Freitag weiträumig abgesperrt.

PFULLINGEN. Durch einen Arbeitsunfall ist am Freitagvormittag in Pfullingen ein Mann tödlich verunglückt. Bei Erdarbeiten war der Bagger, den der 28-Jährige fuhr, gegen zehn Uhr auf einem am Hang gelegenen Anwesen in der Gerhard-Hauptmann-Straße umgekippt. Ersten Erkenntnissen der Tübinger Verkehrspolizei nach rutschte der Hang unter dem Gewicht des Fahrzeugs weg. Der Radlader stürzte auf die Seite. Dabei wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits verstorben war. Die Straße in dem Wohngebiet wurde daraufhin abgesperrt.

Neben der Pfullinger Feuerwehr waren Einsatzkräfte des Malteser Hilfsdiensts, die Polizei und Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung vor Ort.

Ermittlungen zur Unfallursache

Die Reutlinger Feuerwehr kehrte mit ihrem Kran und einem weiteren Rettungsfahrzeug bereits im Elisenweg wieder um, da zur Bergung schwereres Gerät nötig war, erklärte der Pfullinger Einsatzleiter Dietmar Rall. Der Radlader musste mit einem Autokran aufgerichtet werden.

Die Verkehrspolizei hat mit Beamten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen sowie Mitarbeitern vom Amt für Gewerbeaufsicht und Arbeitsschutz des Landratsamtes Reutlingen die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls aufgenommen. (GEA)