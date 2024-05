Aktuell Kurioses

Von Wannweil, K'furt, dem Maibaum und der lieben Nachbarschaft

»Humor ist, wenn man trotzdem lacht«, wussten schon die Alten in grauer Vorzeit. Wenn's aber mal hart kommt, dann fällt das nicht so leicht, wie ein aktueller Fall zeigt. Mitspieler in einer ganz besonderen Posse zwischen den Nachbargemeinden Wannweil und Kirchentellinsfurt: ein Maibaum, ein Bürgermeister, mehrere selbsternannte Spaßvögel und ein Einkaufstrolley.