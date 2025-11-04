Von Neugreuth mit dem Bus zum Flughafen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN/PLIEZHAUSEN. Es ist 15.44 Uhr an einem Dienstagnachmittag, als der Gelenkbus die Haltestelle am Metzinger Busbahnhof ansteuert. Er kommt aus dem Neugreuth, wo die Linie 203 ihren Anfang nimmt und fährt seit 1. August nicht nur bis Mittelstadt wie bisher, sondern weiter bis zum Rathaus Pliezhausen, wo ein Anschluss an den Flughafenshuttle »expresso« besteht. Am Steuer sitzt Efstratios Naoumoglou, kurz Stratos, der in Griechenland beim Vater im Kleinunternehmen Lastwagen fuhr und in Deutschland den Busführerschein erwarb.

Zwei Frauen und ein Mann steigen in den leeren Bus, der knapp 150 Personen befördern kann. Efstratios Naoumoglou startet den Motor des Citaro und die Linienfahrt geht weiter. Das Verkehrsaufkommen ist gering, selbst die Engstelle an der Metzinger Neckarbrücke vor dem Kaufland wird zügig passiert, an der Gewerbeschule vorbei, geht es über die Gutenbergstraße Richtung Riederich.

"Ich fahre mit der 203 immer von Metzingen bis Riederich", sagt eine Frau mittleren Alters, die in ihrer orangefarbenen Jacke heraussticht. "Ich arbeite in Bad Urach, fahre mit dem Zug bis Metzingen und steige in den Bus nach Riederich um. Dass die 203 jetzt bis Pliezhausen durchfährt, ist ihr zwar bekannt, aber letztlich egal. Eine Zeit lang fuhr auch die konkurrierende Linie 105 zwischen Metzingen und Mittelstadt, die wurde jedoch im Zuge der Neuvergabe des "Linienbündels Metzingen" zum 1. August 2025 gestrichen, teilt das Landratsamt mit.

23 Minuten bis Pliezhausen

»Zwischen Mittelstadt und Pliezhausen gab es bislang überwiegend Schülerfahrten«, so die Behörde. Es habe seit Langem den Wunsch gegeben, diese Verbindung auszubauen, um von Mittelstadt aus die Infrastruktur von Pliezhausen nutzen zu können. Ergänzend bestand aus Pliezhausen der Wunsch nach einer umsteigefreien Verbindung nach Metzingen nicht zuletzt, um eine bessere Anbindung an die Bahn in Metzingen zu bekommen. »Die Fahrgastzahlen zwischen Mittelstadt und Pliezhausen haben seit der Ausweitung der Fahrten zugenommen«, sagt Stephan Kocher, vom Busunternehmen Kocher-Lutz. Genaue Zahlen gibt es seinen Worten zufolge aber noch nicht. »Schließlich läuft sie gerade mal drei Monate und Ferien waren auch noch dazwischen.«

Ein besonderer Aspekt für alle Metzinger ist seinen Worten zufolge, die direkte Anbindung von Pliezhausen aus mit »expresso« weiter zum Flughafen Echterdingen. Tatsächlich benötigt der Linienbus vom Bahnhof in Metzingen bis Pliezhausen Rathaus gerade mal 23 Minuten, der expresso dann von dort weitere 30 Minuten bis zum Flughafenterminal.

Für Kocher-Lutz ist der öffentliche Personennahverkehr tägliches Brot. Angefangen hat alles 1937 mit Jakob Kocher im Stadtverkehr Tübingen. Stephan Kocher leitet inzwischen mit Bruder Jan das Unternehmen in dritter Generation. Zum 1. Januar 1999 übernahmen die Kochers den Omnibusbetrieb der Firma Lutz Mittelstadt. Drei Jahre später erfolgte der Umzug ins Gewerbegebiet Mittelstadt.

Corona brachte gravierende Einschränkungen für das bis dahin wachsende Unternehmen: »Die Pandemie war der auslösende Punkt, 2021 den Touristikbetrieb nach einer über 80-jährigen Tradition der Firmen Kocher und Lutz einzustellen«, sagte Kocher.

Kocher-Lutz konzentrieren sich auf den Linienverkehr und bewarben sich als das Linienbündel 201, 202 und 203 nach zehn Jahren Laufzeit Ende Juli neu vergeben wird. Bei der zwingend vorgeschriebenen europaweiten Ausschreibung machte letztlich Kocher-Lutz als günstigstes Unternehmen das Rennen, in dem noch weitere drei mitgeboten haben. "Da kommt es oft zu absurden Situationen, dass sich beispielsweise französische Busunternehmen für deutsche Linien bewerben. "Wir beteiligen uns an so etwas nicht, wir bleiben regional", versichert Kocher.

Dass der öffentliche Personennahverkehr ein Zuschussgeschäft ist, verwundert nicht, wer einmal selbst eine solche Linie mitgefahren ist. In Riederich sind mittlerweile eine Handvoll Fahrgäste zugestiegen. Mit acht Personen an Bord geht es weiter nach Mittelstadt.

»An Schultagen morgens oder nachmittags, ist der Bus voll besetzt«, sagt Stratos fast entschuldigend mit Blick auf die vielen leeren Sitzplätze, »aber im Moment sind Herbstferien.«

Anteil der Stadt: etwa 3 Millionen

Auf die Vertragslaufzeit von zehn Jahren gerechnet, ergeben die Kosten für die drei Linien rund 13,145 Millionen Euro. Dagegen stehen Einnahmen aus dem Verkauf der Fahrscheine von 5,940 Millionen Euro. Das Defizit für die gesamte Laufzeit liegt demnach bei rund 7,205 Millionen Euro. Da laut Landratsamt ein erheblicher Teil der Verkehrsleistung des Linienbündels im Stadtgebiet Metzingen erbracht wird, habe sich Metzingen bereiterklärt, einen Teil der Kosten zu übernehmen. Auf die Stadt Metzingen entfallen rund 43 Prozent der Fahrplankilometer, was für den Vergabezeitraum einem Finanzierungsanteil von rund 3,098 Millionen Euro entspreche. Der Landkreis Reutlingen übernimmt den verbleibenden Anteil von etwa 57 Prozent, also ein Finanzierungsanteil von rund 4,106 Millionen Euro.

Auf der Strecke im Einsatz sind nach den Worten von Stephan Kocher sieben Busse, sechs Diesel (fünf Solobusse, ein Gelenkbus) und einer mit rein elektrischem Antrieb. »Wir bauen gerade Module aufs Dach, um diesen Bus so gut es geht mit eigenem Strom zu versorgen. Der E-Bus-Einsatz ist für uns Neuland, wir müssen den Bus so einteilen, dass er tagsüber zwei Stunden zum Laden stehen kann. Aber es war der Wunsch des Landratsamts, einen solchen einzusetzen.«

Mittlerweile ist es 16.11 Uhr und Stratos hat mit seinem Gelenkbus die Endhaltestelle in Pliezhausen erreicht. Ein Pärchen, das Freunde im Ort besuchen will, hat die Gelegenheit genutzt: »Wir sind aus Metzingen und finden es prima, dass der Bus jetzt bis Pliezhausen durchfährt.«

Vier Minuten hat Stratos in Pliezhausen Pause, niemand ist eingestiegen, der Bus startet wieder, fährt bis Mittelstadt ohne zahlende Kundschaft, erst dort, steigen einige Fahrgäste zu und die Linie 203 nähert sich wieder Metzingen. (GEA)