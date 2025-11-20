Auto kollidiert mit Rad in Pliezhausen: Ein Verletzter

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Ein verletzter Radfahrer musste am Donnerstagmorgen nach einem Verkehrsunfall in Pliezhausen in eine Klinik gebracht werden. Eine 50 Jahre alte Frau war gegen 7.15 Uhr mit einem Pkw der Marke BYD Atto auf der Bachenbergstraße in Richtung Gniebel unterwegs.

Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr kam es zur Kollision mit dem 53-jährigen Radler, der sich bereits im Kreisel befand. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann zu Boden und zog sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. (pol)