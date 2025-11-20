Tastenkunst mit Wortwitz im Doppelpack in Pliezhausen

Die Akkordeonfreunde Pliezhausen und die Huggendubbels haben gemeinsam in der Gemeindehalle ein Konzert gegeben.

PLIEZHAUSEN. Anspruchsvolle MusicalMusik und schwäbischer Humor in Kombination mit informativer Führung durch das Programm sind das Erfolgsrezept der Akkordeonfreunde Pliezhausen für ihre gelungene »Soiree mit Humor« zusammen mit »Huggendubbels Komede« am Sonntag in der voll besetzten Gemeindehalle.

Um den entspannenden Abend komplett zu machen, boten die Akkordeonfreunde auch leckere Gaumenfreuden an, die sie nach kreativen Rezepten und viel Liebe zum Detail selbst hergestellt hatten. So wurde auch die Pause zum besonderen Genuss.

»Beginnen wir, wo alles entsteht – im Theater selbst. Dunkle Gänge, es riecht nach Schminke, das Flüstern hinter der Bühne – genau dort lebt auch das Phantom der Oper«, kündigte Moderatorin Judith Armbruster den gleichnamigen Titel der Akkordeonfreunde zum Auftakt des Abends an. Sie gab außerdem Einblicke in das Geschehen hinter den Kulissen.

»Hinter den Kulissen bedeutete damals monatelanges Tanztraining, ein revolutionärer Musikstil und der Mut, gesellschaftliche Themen auf die Bühne zu bringen. Das Musical West Side Story zeige, dass Theater auch aufrütteln darf«, so Armbruster.

Über Bildung und Kurschatten

Das taten die »Huggis«, so die liebevolle Abkürzung für die Mitglieder von »Huggendubbels Komede«, auch auf ihre Weise. Sie plauderten mit schwäbischem Humor über das Bildungssystem, Literaturkenntnisse, Kurschatten und selbstverständlich auch über Nachbarn. Und zum Schluss sangen sie auch zu den Klängen der Akkordeonfreunde »Time to say goodbye«.

Dabei wäre das Publikum gerne noch länger geblieben, denn der Abend mit Akkordeonmusik auf hohem Niveau unter Leitung von Birgit Niedner und mit Wortwitz der »Huggis« war für viele »leider viel zu schnell vorbei«. Tröstlich dabei ist, dass es bei dem großen Erfolg sicher eine Fortsetzung geben wird, denn auch den Akteuren hat die »Soiree mit Humor« sehr viel Spaß gemacht.

Die Kooperation der Akkordeonfreunde mit den "Huggendubbels" ist ein Beispiel für die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt der Vereine und Organisationen in der Gemeinde. Es geht nicht um Konkurrenz, sondern um gemeinsame Ergänzung von kulturellen Angeboten vor Ort. An diesem Abend gab es die Musicalwelt in Kombination mit schwäbischem Humor zu erleben mit Tastenvielfalt und "Ratschkacheln". Am Beispiel von "Cabaret" fasste die Moderatorin zusammen: "Das Musical zeigt uns, dass Theater manchmal provoziert, manchmal unterhält, aber immer das Leben in all seinen Facetten widerspiegelt. Darum heißt es passend "Life is a Cabaret. Das Leben ist ein Kabarett". (GEA)