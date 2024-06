Viele neue Gesichter im Römersteiner Rat

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. In Römerstein reden künftig viele neue Gemeinderätinnen und -räte am Sitzungstisch mit. Nur fünf von 14 Abgeordneten kennen die Arbeit im Gremium, die anderen neun sind neu. Herausragend in der Alb-Gemeinde die - traditionell - hohe Wahlbeteiligung: 73,82 Prozent machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch.

Gesamtergebnis (vorläufig): 3.380, Wähler 2.495 (73,82 Prozent)

Römersteiner Liste: Christoph Loser 1.465 (neu), Frank Gekeler 1.457 (neu), Melanie Dangel 1.340 (neu), Mario Bleher 1.322, Peter Werner 1.291 (neu), Thomas Deuble 1.274, Ludwig Beck 1.212 (neu), Matthias Raum 1.208, Marcel Maximilian Hauswirth 1.185 (neu), Benjamin Ruopp 1.168 (neu), Alexander Götz 1.119, Jürgen Tröster 1.106 (neu), Eberhard Reichle 1.026, Steffen Muhsal 990 (neu)