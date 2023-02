VHS-Orchester Dettingen sucht Neueinsteiger

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Nach einem ungewöhnlich konzertreichen Jahr 2022 geht das VHS-Orchester Dettingen mit Elan in die neue Saison. Probenstart ist am Montag, 30. Januar, um 20 Uhr im Susanna-von-Zillenhart-Saal im Bürgerhaus. Bei einer Orchesterversammlung im Gasthaus Linde präsentierte Dirigentin Paula Stark die Pläne fürs aktuelle Jahr. Die Spanne erstreckt sich von Barockmusik bis zu Musicalhits. Der Zeitpunkt für Neueinsteiger ist ideal: Gesucht werden Mitspieler bei allen Streichinstrumenten sowie bei Horn, Fagott und Posaune. Besonders dringender Bedarf besteht an Bratschen.

Der erste Auftritt ist für Sonntagmorgen, 2. April, geplant. Dann umrahmt das Ensemble den Gottesdienst zum Palmsonntag in der Dettinger Stiftskirche. Das Orchester taucht dafür in die Welt der Barockmusik ein mit mehreren Sätzen aus Händels »Wassermusik«. Ein besonderes Schmankerl verspricht das Adagio aus Mozarts Flötenkonzert C-Dur. Als Solistin wird die orchestereigene Flötistin Birgit Kugel auftreten.

Zwei Herbstkonzerte

Jahreshöhepunkt sind die beiden Herbstkonzerte am Samstag und Sonntag, 4. und 5. November, in der Dettinger Schillerhalle. Der erste Teil führt nach Norwegen. In Musik von Johan Svendsen, Edvard Grieg und Christian Sinding klingt nordische Melancholie an, jedoch auch viel tänzerisches Temperament.

Auch hier gibt es einen Leckerbissen: Gemeinsam mit dem Jade-Quartett, einer jungen Profiformation, musiziert das Ensemble von Paula Stark das Konzert für Streichquartett und Orchester Opus 135 von Louis Spohr. Der zweite Teil, der nach den Worten der Dirigentin »ordentlich brettern« soll, ist ein vergnügter Streifzug durch die Broadway- und Musicalwelt. Der Reigen reicht von Auszügen aus dem Musicalklassiker »My Fair Lady« bis zu Musik aus dem Musicalfilm »Lalaland«.

Im Dezember darf der Abstecher in die Dettinger Schwalbenstadt nicht fehlen, wo man mit den Bewohnern Bruderhaus-Diakonie musikalisch Advent feiert. (eg)