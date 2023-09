VHS Dettingen: Vielfältige Angebote

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Die Volkshochschule in Dettingen startet Ende September wieder durch mit über 80 Veranstaltungen, Kursen und Seminaren. Das Programmheft wurde bereits an alle Dettinger Haushalte verteilt.

Das Herbstsemester hält wieder einiges bereit an Bildung, Bewegung und Information. Vertraute Kurse, die man nicht missen möchte, aber auch manch neue Themen und Formate. Landeskundliche Vorträge und Bilderreisen in den nahen Landkreis Reutlingen oder ins ferne Neuseeland. Fünf afrikanische Wüsten werden an einem Vortragsabend in einer faszinierenden Multivisionsschau be-reist. Bei der letzten Veranstaltung Mitte Februar sind die beiden Newcomer der Tourismusbranche Armenien und Georgien das Thema.

Gesundheit, Basteln, Tanzen

Die Auswahl an Bewegungsangeboten und Gesundheitsinfos ist vielfältig. Erstmals kann man »Yoga bei Osteoporose« buchen. Auch Salsa-Workshops sind im neuen Programmheft zu finden, die bei lateinamerikanischen Rhythmen die Koordination schulen und Kondition aufbauen. Zwei Online-Seminare zeigen, wie sich ohne viel Zeitaufwand Stress abbauen lässt. In Sachen Ernährung informiert das Seminar »Entzündungsarmes Essen« über die Inhaltsstoffe und Wirkung unterschiedlichster Nahrungsmittel. Das Arzt-Patienten-Forum ist auch wieder dabei und versucht Antworten auf die Frage zu finden »Was ist Rheuma?«. Und wer gerne seine Kreativität ausprobieren möchte, kann neuerdings »Engel und Sterne« mit Weiden flechten oder »Dekorative Hüllen« filzen. Die Jüngsten treffen sich wieder in der »Quasselbande« oder beim »Vorschulfuchs«. Mit Filzgeschichten geht es auf Igelabenteuertour und es wird wieder getanzt in allen Altersstufen je nach Geschmack. Anmeldungen sind jederzeit online, persönlich oder telefonisch im Bürgerbüro möglich. (GEA)