Verkehrsumstellung auf der B28 zwischen Bad Urach und Dettingen ab Montag

Die Großbaustelle an der B 28 in Bad Urach. FOTO: PIETH

BAD URACH/DETTINGEN. Das Regierungspräsidium Tübingen bündelt zwischen Bad Urach und Dettingen im Verlauf der B 28 drei Baumaßnahmen, um Synergien ausnutzen zu können. Dabei handelt es sich um den Ausbau der Knotenpunkte »Wasserfall« und »Hochhaus«, um die Teilerneuerung der Brücke über den Brühlbach und um den Umbau des Anschlusses »Bleiche« bei Dettingen.

Die Verlegung des ersten Abschnitts der Straßenentwässerung in der Bäderstraße konnte planmäßig gestern, Freitag, abgeschlossen werden. Die Einmündung zum Parkplatz »Bei den Thermen« sowie die Ermsbrücke zur Immanuel-Kant-Straße sind wieder freigegeben. Die Bäderstraße bleibt in Fortsetzung zur B 28 gesperrt. Darüber hinaus ist es für die Herstellung des Anschlusses einer geplanten Behelfsfahrbahn notwendig, die B 28 ab Montag, 14. Juli, in Fahrtrichtung Bad Urach einzuengen. Die Behelfsfahrbahn ist erforderlich, um das Baufeld der neuen B 28 zugänglich zu machen.

Unterführung weiter offen

In der Burgstraße wird die B 28 auf die bereits Anfang Mai östlich hergestellte Fahrbahnverbreiterung verlegt. Dadurch können die Arbeiten für den Umschluss der Gashochdruckleitung der FairNetz in der Einbindegrube im westlichen Fahrbahnbereich der B 28 erfolgen.

Die B 28 bleibt in beiden Fahrtrichtungen weiterhin durchgängig befahrbar. Durch die Sperrung der Bäderstraße erfolgt die Umleitung wieder in beiden Fahrtrichtungen über die Hochhauskreuzung – Stuttgarter Straße – Max-Eyth-Straße – Immanuel-Kant-Straße. Die Zufahrt zu den Parkplätzen am Thermalbad ist über die Max-Eyth-Straße – Immanuel-Kant-Straße möglich. Um den Begegnungsverkehr in der Immanuel-Kant-Straße zu erleichtern, wird abschnittsweise ein absolutes Halteverbot tagsüber eingerichtet. Die bestehende Sperrung im südöstlichen Teil des Parkplatzes »Bei den Thermen« bleibt weiterhin bestehen. Im Rahmen der Bauwerkserhaltung lässt das Regierungspräsidium Tübingen an der Brücke über den Brühlbach im Zuge der B 28 zwischen Dettingen an der Erms und Bad Urach einen neuen Überbau erstellen. In einer ersten Bauphase erfolgen ab Mittwoch, 16. Juli, die Arbeiten für die Herstellung einer Behelfsfahrbahn südwestlich der Bundesstraße. Erst nach der Inbetriebnahme der Behelfsfahrbahn können die eigentlichen Arbeiten am Bauwerk, unter Aufrechthaltung des Verkehrs der B 28, durchgeführt werden. Günstige Witterungsbedingungen vorausgesetzt, kann die Herstellung der Behelfsfahrbahn bis Ende August abgeschlossen und der Verkehr der B 28 umgelegt werden.

Die B 28 wird während des Baus der Behelfsfahrbahn im Bereich vor und nach der Brücke zwischen Dettingen und Bad Urach wechselseitig eingeengt. Sie bleibt jedoch in beide Richtungen weiterhin durchgehend befahrbar. Der Fußweg unterhalb der Brücke muss für die Dauer der Baumaßnahme gesperrt werden. Der Fuß- und Radverkehr, der vom Kurpark ins »Vordere Maisental« möchte, sollte die Unterführung der B 28 auf Höhe der Haltestelle »Wasserfall« benutzen. (eg)