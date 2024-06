Verbesserung des Verkehrs auf B28 in Bad Urach: Ausbau der Knotenpunkte

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Das Regierungspräsidium Tübingen hat den Planfeststellungsbeschuss für den Ausbau der Knotenpunkte »Wasserfall« und »Hochhaus« in Bad Urach im Zuge der Bundesstraße 28 erlassen. Die Planung sieht eine Verlegung der Einmündung Bäderstraße, eine Fuß- und Radwegbrücke über die B28, zusätzliche Fahrstreifen und ein neues Brückenbauwerk im Zuge der Stuttgarter Straße über die verlegte Erms vor.

»Ich freue mich, dass wir das Verfahren so zügig abschließen konnten und damit einen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie der Verbesserung der Lebensqualität in der Region leisten«, erklärt Regierungspräsident Klaus Tappeser. Der Ausbau der Knotenpunkte werde den Verkehrsfluss auf der viel belasteten Bundesstraße 28 in Bad Urach weiter verbessern. Der Beschluss und die zugehörigen Planunterlagen werden im Juli in Bad Urach ausgelegt. Die Bauarbeiten sollen dann im Herbst 2025 beginnen. Das Ziel ist, die B28 bis zum Start der Gartenschau im Frühjahr 2027 in Bad Urach verkehrswirksam auszubauen. (eg)

https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Seiten/Planfeststellung.aspx