Umbau an der Schlössleskurve zwischen Neuhausen und Dettingen verzögert

Noch zeigen die sogenannten Lückenschlussampeln in der Schlössleskurve nur gelb und rot. Das soll sich bald ändern. Foto: Markus Pfisterer
Foto: Markus Pfisterer

DETTINGEN. Der Umbau der Ampelanlage an der sogenannten Schlössleskurve zwischen Metzingen-Neuhausen und Dettingen verzögert sich. Das hat das Landratsamt Reutlingen mitgeteilt. Ursprünglich sollte die Ampel dort von einer Teilsignalisierung zu einer sogenannten Vollsignalisierung umgebaut werden. Im Klartext: Statt einer Ampelanlage, die nur Gelb und Rot zeigt, soll es künftig Rot, Gelb, Grün geben.

Zu den Gründen für die Verschiebung der Arbeiten teilt das Landratsamt weiter mit: »Aus organisatorischen Gründen und wegen Personalengpässen konnte am Montag, 3. November, nicht wie geplant mit der Umbaumaßnahme begonnen werden.« Wann es losgehen soll, konnte die Behörde nicht mitteilen.

Die Schlössleskurve gilt seit vielen Jahren als Unfallschwerpunkt. Die Straßenverbindung wurde seither mehrfach umgebaut und umgestaltet. (GEA)

