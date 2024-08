Stromausfall zur Hauptsendezeit in Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. In einigen Ortsteilen von Bad Urach hat der gemütliche Sonntagabend-Tatort jäh geendet: Wie der Reutlinger Stromversorger Fairnetz mitteilte, fiel am Sonntag, 18. August, um 20.50 Uhr in den Bad Uracher Ortsteilen Hengen, Wittlingen, Sirchingen und Seeburg teilweise der Strom aus. »Wie viele Haushalte insgesamt betroffen waren, können wir nicht sagen«, sagt Marius Häußermann vom Mutterunternehmen Fairenergie.

Die Stromunterbrechung habe ein umgestürzter Baum verursacht, der einen Freileitungsmast in Seeburg beschädigt habe. »Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Leitung haben bereits begonnen«, erklärt Häußermann auf GEA-Anfrage. Während in einigen Haushalten nach Umschaltungen gegen 23 Uhr die Glühbirnen wieder leuchteten und die Fernseher wieder funktionierten, mussten in anderen Haushalten die Familien eine halbe Stunde länger ohne Strom auskommen. »Ab 23.30 Uhr war die Stromversorgung für alle Kunden wiederhergestellt«, so Häußermann. (GEA)