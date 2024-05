Stadt Metzingen stellt Informationsportal zum Ganzjahresbad zur Verfügung

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Die Stadtverwaltung Metzingen informiert darüber, dass auch weiterhin alle Informationen zum Ganzjahresbad auf der Projekthomepage abgerufen werden können. Hier wird während der vierten und letzten Phase des Projektes – der Bauphase – regelmäßig berichtet. Auf der Webseite sind im Laufe der vergangenen sechseinhalb Jahre die Informationen zum Projekt Ganzjahresbad erfasst worden. Alle Hintergründe zu den ersten drei Phasen sind ebenfalls abrufbar. Von Standortvarianten, Bürgerdialog mit Planungswerkstätten bis hin zum Totalunternehmervergabeverfahren. Bei diesem gab es allerdings jetzt erst Einblick und das aus gutem Grund, verdeutlicht Carmen Haberstroh. »Während des Vergabeverfahrens hatten die Bieter, aus Gründen des Wettbewerbsschutzes, einen Anspruch darauf, dass keine Informationen an die Öffentlichkeit gegeben werden. Jetzt nach Ende des Verfahrens können wir, da wo es der Bieterschutz erlaubt, die nötige Transparenz schaffen.«

In diesem nicht öffentlichen Verfahren wurde der wirtschaftlichste Bieter für die Umsetzung des Ganzjahresbades ausgesucht: die Gottlob Brodbeck GmbH aus Metzingen. Für alle, die nicht bei der entscheidenden Gemeinderatssitzung am 16. Mai in der Stadthalle dabei sein konnten, hat Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh zudem ein Video aufgenommen. In diesem beschreibt sie, wie der Prozess in sechseinhalb Jahren ablief und die Grundlage für die Entscheidung für das Ganzjahresbad legte. Sie spricht die Herausforderungen an, erklärt Abwägungen, den Bürgerdialog und Kompromisse und berichtet über die Alternativen, die geprüft wurden. Das Video ist über die Homepage der Stadt Metzingen oder direkt über die Projekthomepage zu finden. Hier sind die Unterlagen und die Präsentation aus der Sitzung vom 16. Mai einsehbar, in der die Entscheidung für den Bau des Ganzjahresbades fiel. Das Abstimmungsergebnis setzte sich aus 19 Ja-Stimmen und sieben Nein-Stimmen zusammen. Es gab keine Enthaltungen.

Die Stadtverwaltung hat eine zentrale Kontaktadresse (postalisch unter: Projekt Ganzjahresbad, Stuttgarter Straße 2–4, 72555 Metzingen) geschaffen, damit Fragen rund um das Thema Ganzjahresbad gestellt werden können. Ein direkter Austausch sei einfach wichtig, bei so einem großen Projekt, sagt Carmen Haberstroh. Das Ganzjahresbad wird voraussichtlich Ende 2028 in Betrieb gehen. (a)

www.metzingerbaeder.de

ganzjahresbad@metzingen.de