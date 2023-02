Ringstraße in Dettinger Neubaugebiet nach Komponistin benannt

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Die Buchhalde wird weiblich: Auf Richard Wagner, Johann-Sebastian Bach, Mozart und Co folgt nun mit Clara Schumann eine Komponistin, nach der die Ringstraße im Neubaugebiet Vor Buchhalden II benannt wird. Das Gremium folgte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag mit einer Gegenstimme von Wolfram Beck vom Vorschlag von Elke Göhner.

Die Gemeinderätin der Unabhängigen Liste hatte deren Namen ins Spiel gebracht, nachdem in der Verwaltungsvorlage auf ausschließlich Komponisten gestanden waren. Der Vorschlag ihres Fraktionskollegen Patrick Schmauder, einen Helene-Fischer-Ring zu etablieren, wurde mit viel Gelächter quittiert und er selbst freute sich über den, wie er ausführte, gelungenen Nach-Faschings-Scherz.

Spatenstich im Juni

Wie Schmauder ausführte, habe man sich in der Unabhängigen Liste auch überlegt, das Neubaugebiet ganz neutral nach dem Talgraben zu nennen – doch bei der Neuwiesenhalle gibt es einen ebensolchen Weg, was jedoch kaum jemand wisse. Er hätte eine Abweichung von den Komponisten, Dichtern und Denkern befürwortet – doch mit dem Clara-Schumann konnte er wie der Mehrheit der Gemeinderäte letztlich leben. Das gilt auch für Archibald Fritz, dem der Name zunächst zu kompliziert war hinsichtlich der Schreibweise: »Clara mit C, Schumann ohne h«, das müsse immer erklärt werden. Über die Bezeichnung der Ringstraße nach der Komponistin und Pianistin – sie lebte von 1819 bis 1896 und war mit dem Komponisten Robert Schumann verheiratet – habe auch die CDU laut Dr. Michael Allmendinger nachgedacht: »Doch der Name erschien uns etwas zu lang.«

Die ersten Bagger sind im künftigen Baugebiet bereits angerückt, dieser Tage fanden Rodungsarbeiten statt. Foto: Privat Die ersten Bagger sind im künftigen Baugebiet bereits angerückt, dieser Tage fanden Rodungsarbeiten statt. Foto: Privat

Die ersten Bagger sind im künftigen Baugebiet bereits angerückt, dieser Tage fanden Rodungsarbeiten statt. Für Juni ist dann der Spatenstich für die Erschließungsarbeiten anvisiert, die sollen Mitte des nächsten Jahres abgeschlossen sein und es könnten dann die ersten Häuser gebaut werden.

Bagger bereits angerückt

In unmittelbarer Nähe zur künftigen Clara-Schumann-Straße befindet sich die Corneliusstraße, deren Netz das störungs- und damit wartungsintensivste in Dettingen hinsichtlich der Niederspannungsversorgung und der Straßenbeleuchtung ist. Wie Jochen Baur von der Gemeindeverwaltung mitteilte sollen Freileitungen sukzessive durch Erdkabelung ersetzt werde.

Dabei werden für die Straßenbeleuchtung die hängenden Pendelleuchten durch Mastleuchten mit LED-Leuchten ersetzt. Schäden am Gehweg, abgesenkte Randsteine und Einlaufschächte werden im Zuge der Maßnahmen mit Mitteln aus dem Straßenunterhalt mit saniert. Die Arbeiten sollen im April beginnen. (oech)