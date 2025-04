Nun geht es in Metzingen aufwärts und abwärts

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Noch ist nichts von der Aufzugkabine zu sehen. Nach einem Druck auf die Fahrstuhl-Taste im Metzinger Bahnhofstunnel leuchtet diese auf. Ein gutes Zeichen. Ein Motor beginnt zu surren, und von oben nähert sich die Kabine. Die Tür öffnet sich. Alles funktioniert. Dann geht es mit einem zweiten Fahrgast zusammen hoch auf die Ebene 0 zu den Gleisen 2 und 3.

Diese und ganz viele andere Aufzugfahrten sollten bereits seit Monaten möglich sein, waren sie aber nicht. Immer wieder gab es Probleme und Verzögerungen. So sollten die Aufzüge zunächst im September 2023 in Betrieb gehen, dann im Dezember 2023. Es dauerte länger, weil Wasser in die Aufzugschächte eingedrungen war und die Technik beschädigt hatte. Als die repariert war, fiel Starkregen, dem das provisorische Dach des Mittelbahnsteigs nicht gewachsen war, sodass dort und am Aufzug an Gleis 1 neue Schäden entstanden.

Dritter Aufzug geht am Jahresende in Betrieb

Nun funktionieren zwei von drei Aufzügen. Der an Gleis 4 soll Ende dieses Jahres folgen, hatte ein Sprecher der Deutschen Bahn Anfang März angekündigt. Aktuell ist das Gleis noch nicht in Betrieb und wird erst gebraucht, wenn im Dezember der Halbstundentakt auf der Ermstalbahn in beiden Richtungen beginnen soll.

Der Metzinger Bahnhof war seit 2016 nicht mehr barrierefrei, seitdem der frühere Karrenübergang vom Bahnsteig an Gleis 1 zum Mittelbahnsteig abgebaut wurde. Früher konnten Reisende im Rollstuhl, mit schwerem Gepäck oder mit Kinderwagen unter der Aufsicht des Fahrdienstleiters die Gleise überqueren.

Freude im Rathaus

»Für mobilitätseingeschränkte Personen, Reisende mit Kinderwagen oder schwerem Gepäck wird der Zugang zu den Gleisen deutlich komfortabler. Wir freuen uns, dass mit der Inbetriebnahme eine wichtige Maßnahme für mehr Teilhabe und Zugänglichkeit im öffentlichen Raum umgesetzt wurde«, sagt Jannis Hauke, ein Sprecher der Stadt Metzingen. Nun sei es noch wichtig, dass der dritte Aufzug an Gleis 4 zeitnah in Betrieb gehe und so auch die östlichen Stadtquartiere vom Bahnhof aus barrierefrei erreichbar seien.

Am Dienstagmittag öffnen sich im Tunnel die Türen des Fahrstuhls zum Gleis 1. Ein Mann schiebt zwei Fahrräder vorbei und sagt überrascht: »Oh, jetzt funktioniert der Aufzug ja endlich.« (GEA)