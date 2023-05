Neuer Blitzer auf der Hauptstraße in Wannweil

Am Ortseingang von Wannweil aus Betzingen kommend erwartet Autofahrer dieser neue Blitzer. FOTO: KLEIN

WANNWEIL. Etwas überraschend ist es schon, am Ortseingang von Wannweil aus Betzingen kommend eine dunkle Säule im Blumenbeet zu sehen. Eine, vor der Autofahrer lieber maximal Tempo 50 fahren sollten. Denn in der Säule an der Hauptstraße sind Kameras installiert. »Die Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit dient der Verkehrssicherheit. Denn überhöhte Geschwindigkeit ist eine der drei Hauptunfallursachen«, begründet Anna Ioannidis, eine Sprecherin des Kreises Reutlingen, den neuen Blitzer.

Bisher stand dort eine Anlage, die je nach Tempo des Autos einen Smiley anzeigte. Lachend bei richtigem Tempo und mit heruntergezogenen Mundwinkeln bei Rasern. »Die Aufstellung erfolgte auf Wunsch und in Absprache mit der Gemeinde Wannweil. Die Bürger profitieren durch die angepasste Fahrweise und Einhaltung der Geschwindigkeit beim Einfahren in den Ort hinein«, benennt die Sprecherin Anna Ioannidis den Nutzern der Einwohner vom neuen Blitzer.

Den Großteil der Kosten für die Anlage zahlt der Kreis, der auch die Einnahmen von Temposündern bekommt. Allerdings muss Wannweil 30 Prozent der Kosten übernehmen, ohne finanziell davon zu profitieren. (mak)