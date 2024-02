Nächste Überraschung: Metzingerin Lissy Korac bekommt als Zweite eine Bachelor-Rose

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Es gab den ersten Kuss bei »Die Bachelors«, ein Rugby-Gruppendate mit reichlich Körperkontakt und tiefgründige Gespräche zwischen den Junggesellen und Kandidatinnen der Dating-Show. Larissa »Lissy« Korac spielte bei alledem auf RTL jedoch keine Rolle. Wer aber nun dachte, dass das TV-Abenteuer in Südafrika für sie vorbei sein würde, sah sich getäuscht. Bachelor Dennis Gries überreichte der 29-Jährigen bereits als Zweite eine Rose. Diese nahm sie »sehr, sehr gerne« an und zog damit in die nächste Runde des Formats ein.

In der ersten Nacht der Rosen hatte Lissy Korac überraschend sogar als Erste die Rose vom 30-Jährigen bekommen. Die zweite kam für Fans der Metzingerin kaum weniger unverhofft. Denn auch in der dritten Sendung am Mittwochabend trat sie wenig in Erscheinung. Während die Bachelors bei einem Rugby-Spiel mit mehreren Frauen auf Tuchfühlung gingen, vertrieb sich die ehemalige Lehrerin und Flugbegleiterin zusammen mit anderen Frauen die Zeit mit Cheerleading. Nachdem sie mitbekommen hatte, dass Dennis Gries eine andere Kandidatin geküsst hatte, war sie wie viele andere offensichtlich enttäuscht. Von ihr war aber nur zu hören: »Wirklich spannend, was hier passiert.«

Lissy Korac lernt anderen Bachelor kennen

Bei einem weiteren Gruppendate war Lissy Korac dann dabei. In einem Kulturzentrum in Kapstadt wurde zusammen mit Einheimischen getanzt und ein typisch südafrikanisches Barbecue zubereitet. Zudem hatte die 29-Jährige zusammen mit anderen Frauen aus dem »Team Dennis«, die Gelegenheit, den zweiten Bachelor Sebastian Klaus kennenzulernen. Doch ob sie überhaupt etwas mit dem 35-jährigen Hamburger gesprochen hat, bekamen die TV-Zuschauer nicht mit.

Darum geht's bei den Bachelors 2024 sieht die Rosenwelt bei RTL ein bisschen anders aus: Statt einem Bachelor gibt es zwei – und deshalb auch mehr Kandidatinnen bei der Dating-Show. 30 Frauen buhlen ab Mittwoch um die Gunst von Sebastian Klaus und Dennis Gries. Anders als in den 13 vergangenen Staffeln lernen die Teilnehmerinnen einen der Junggesellen nicht in einem Urlaubsparadies kennen, sondern zunächst bei einem Blind Date in Deutschland. Dabei entscheiden die Bachelors dann, welche Kandidatinnen sie in Südafrika näher kennenlernen wollen. Dort finden Gruppen- oder Einzeldates statt. Bis für jeden Bachelor eine Gewinnerin feststeht, finden Eliminationsrunden statt. Wen der Bachelor in der nächsten Runde weiter kennenlernen will, bekommt von ihm eine Rose überreicht. Die 14. Staffel ist mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen. Die Folgen sind eine Woche vorab auf dem Streamingdienst RTL+ abrufbar. (GEA)

Auch beim geselligen Zusammensein vor der Nacht der Rosen führte Lissy Korac vor der Kamera keine Einzelgespräche mit einem der Bachelors. »Ich bin mir sehr sicher, wer nicht zu mir passt und wer heute keine Rose bekommt«, sagte Dennis Gries. Als Zuschauer konnte man davon ausgehen, dass er damit auch die Metzingerin gemeint haben könnte. Doch die musste dann überraschend nicht lange um den Verbleib im Format zittern. (GEA)