Musikvideo: Katja Krasavice und Zainingerin Jill Lange dissen Dieter Bohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN-ZAININGEN. Eigentlich wollten Jill Lange und Star-Rapperin Katja Krasavice gemeinsam einen Song produzieren. Doch dazu ist es noch nicht gekommen. Stattdessen taucht die Zainingerin in dem Musikvideo zu Krasavice's neuer Single »Frauen« auf. Klingt erstmal unspektakulär, ist es aber nicht: In dem Clip nehmen die beiden Künstlerinnen Pop-Titan Dieter Bohlen von vorne bis hinten auf die Schippe.

Kennengelernt haben sich Katja Krasavice und Jill Lange bei der TV-Show »Deutschland sucht den Superstar« (DSDS). Die bekannte Rapperin saß in der Jury, Lange war Kandidatin. Die beiden Frauen verbindet vor allem ihre Abneigung gegen Dieter Bohlen, der auch Juror bei DSDS war. Zur Erinnerung: Zu Beginn der Show stand Jill Lange mit Mittelpunkt eines Sexismus-Skandals, den Bohlen ausgelöst hatte. Katja Krasavice sprang der Zainingerin damals zur Seite und outete sich als großer Jill-Fan.

»Frauen« erinnert an Grönemeyers »Männer«

Der Zwist ist offensichtlich Grundlage für den jüngst veröffentlichten Song. »Frauen müssen doch gar nichts, Frauen mal'n sich die Welt, wie's ihn'n gefällt.« Mit diesen Worten beginnt die zweieinhalb minütige Single, deren Melodie sehr an das Lied »Männer« von Herbert Grönemeyer erinnert - ausgenommen des Rap-Parts versteht sich. Krasavice singt leicht bekleidet über die Vorurteile, die Frauen zugeschrieben werden: »Frauen sind zickig«, Frauen würden »im Bad immer siebzigtausend Stunden« brauchen und »Frauen lästern immer«, sind nur einige der Klischees, die in dem Lied auftauchen.

Die Zainingerin Jill Lange performt in dem Musikvideo bei der erfundenen Show »Deutschland sucht die 69 SuperBitch« vor einer Jury, die aus Katja Krasavice und einem als Dieter Bohlen verkleideten Schauspieler besteht. Foto: Screenshot-YouTube Die Zainingerin Jill Lange performt in dem Musikvideo bei der erfundenen Show »Deutschland sucht die 69 SuperBitch« vor einer Jury, die aus Katja Krasavice und einem als Dieter Bohlen verkleideten Schauspieler besteht. Foto: Screenshot-YouTube

Direkt zu Beginn des Videos spielen Jill Lange, Katja Krasavice und ein als Dieter Bohlen verkleideter Schauspieler eine Szene aus DSDS nach. Name der Show: »Deutschland sucht die 69 SuperBitch«. Die Zainingerin performt darin vor einer Jury, die aus Krasavice und dem Bohlen-Double besteht.

Star-Rapperin Katja Krasavice und ein als Dieter Bohlen verkleidete Schauspieler spielen in dem neuen Musikvideo zum Song »Frauen« die Jury der virtuellen Show »Deutschland sucht die 69 SuperBitch«. Foto: Screenshot-YouTube Star-Rapperin Katja Krasavice und ein als Dieter Bohlen verkleidete Schauspieler spielen in dem neuen Musikvideo zum Song »Frauen« die Jury der virtuellen Show »Deutschland sucht die 69 SuperBitch«. Foto: Screenshot-YouTube

»Bohlen ist einfach nur peinlich«

Wie schon bei DSDS gefällt »Bohlen« das Ganze gar nicht. Stattdessen regt er sich in einer Tour über den Auftritt von Lange auf. Die Zainingerin wirkt zunehmend bedrückt. Doch dann springt Katja Krasavice auf, liest dem Bohlen Lookalike die Leviten und zerstört im Anschluss mit einem pinken Hammer das Jury-Pult.

Direkt danach folgt ein Szenen-Wechsel: Jill Lange und ihre Verbündete stehen vor einer Villa. Mit von der Partie: Fake-Bohlen, der gefesselt und geknebelt in einer Holztruhe liegt. Später kämmt das Bohlen-Double Katja Krasavice die Haare, während sie eine "Bild am Sonntag" liest. Die Schlagzeile auf der Titelseite lautet: »Bohlen ist einfach nur peinlich«. Die Ausgabe erschien genau so am Sonntag, 16. April 2023, nach dem DSDS-Finale, das am Samstag im TV lief.

Der als Dieter Bohlen verkleidete Schauspieler spielt in dem neuen Musikvideo zum Song »Frauen« Katja Krasavice's Diener. Krasavice liest in der Szene eine Zeitung, auf deren Titelseite die Schlagzeile »Bohlen ist einfach nur peinlich« steht. Foto: Screenshot-YouTube Der als Dieter Bohlen verkleidete Schauspieler spielt in dem neuen Musikvideo zum Song »Frauen« Katja Krasavice's Diener. Krasavice liest in der Szene eine Zeitung, auf deren Titelseite die Schlagzeile »Bohlen ist einfach nur peinlich« steht. Foto: Screenshot-YouTube

Die Single »Frauen« ist das erste Lied von Katja Krasavice's neuem Album »Ein Herz für Bitches«. Ihre drei Alben haben es bisher alle auf Platz eins der Charts geschafft. »Heutzutage geht es nicht nur um den Gesang, sondern um das Gesamtpaket. Und wichtiger ist hier die Message, dass wir zusammenhalten als Frauen«, sagte Krasavice im Internet. Die Message der neuen Single, sich als Frau nicht unterkriegen zu lassen, kommt bei vielen Fans gut an: »Es werden wichtige Fakten gesprochen« oder »Die einzige Frau, die gegen Bohlen was sagt, was andere denken!«, sind nur zwei von rund 2.067, durchweg positiven Kommentaren, die unter dem Musikvideo veröffentlicht wurden. (GEA)