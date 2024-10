Baum kippt bei Römerstein auf ein fahrendes Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Ein Baum ist am Dienstagabend auf der Landesstraße 252 auf ein fahrendes Auto gefallen. Gegen 20.20 Uhr war ein 49 Jahre alter Mann zusammen mit drei Kindern in einem Seat auf der Landesstraße von Westerheim in Richtung Römerstein-Donnstetten unterwegs, als in einem Waldgebiet ein etwa 15 Meter hoher Baum quer über die Fahrbahn kippte und die Fahrzeugfront des Wagens traf.

Trotz der erheblichen Beschädigungen am Fahrzeug blieben die Insassen nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der Schaden am nicht mehr fahrtauglichen Seat beträgt schätzungsweise 35.000 Euro. Durch die alarmierte Feuerwehr musste der rund 25 Zentimeter dicke Baum von der Fahrbahn entfernt werden. (pol)