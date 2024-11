Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN-ZAININGEN. Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 20-Jähriger am Freitagmorgen in einem Betrieb in der Ulmer Straße erlitten. Der Mann war gegen 7.45 Uhr mit dem Vermessen von Metallmaterial beschäftigt. Aufgrund des schweren Gewichts der Metallteile kippten diese nach vorne und fielen auf den 20-Jährigen. Dieser erlitt hierbei eine schwere Fußverletzung und wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (pol)