Metzingerin buhlt um die Gunst der RTL-Bachelors

METZINGEN. 2024 sieht die Rosenwelt bei RTL ein bisschen anders aus: Statt einem Bachelor gibt es zwei – und deshalb auch mehr Kandidatinnen. 30 Frauen buhlen in der Dating-Show des TV-Senders ab dem 17. Januar (20.15 Uhr) um die Gunst der Junggesellen Sebastian Klaus und Dennis Gries. Teil der 14. Staffel ist auch Lissy aus Metzingen, wie RTL am Mittwoch bekannt gab. Die 29-Jährige ist Lehrerin, heißt es in der Kurzbeschreibung der Kandidatin. Mehr verraten die Produzenten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.

Lissy selbst verkündete die »rosigen News« am Mittwoch auch im sozialen Netzwerk Instagram. Knapp 4.000 Follower verfolgen ihren persönlichen Blog, der sich um die Themen »Fashion, Lifestyle und Self Care« dreht. Mit der Bewerbung für eines der größten Reality-TV-Formate in Deutschland wollte sie »einfach mal was Verrücktes ausprobieren, etwas wagen und aus der Komfortzone raus steppen«, schreibt sie in einem Statement in einer Instagram-Story. »Umso dankbarer bin ich dafür, dass dieser Schritt auch erfolgreich war.« Sie freue sich über jeden, »der mich auf meiner Reise begleitet und mit mir mitfiebert«. Eines darf sie bereits verraten: »Es wird doppelt rosig und aufregend.«

Bachelor-Abenteuer beginnt in Deutschland

Anders als in den bisher 13 Staffeln gewohnt, geht das Abenteuer Bachelor für Lissy und die anderen Kandidatinnen nicht in einem Urlaubsparadies los. Noch in Deutschland lernt die Metzingerin einen der Bachelors kennen und kann mit ihm bei einem Blind Date auf Tuchfühlung gehen. Noch ist nicht bekannt, auf wen die Lehrerin dabei trifft: Dennis Gries (30), Inhaber einer Fitness- und Wellnessanlage sowie Start-up-Gründer aus Kempten im Allgäu oder Sebastian Klaus (35), Immobilienmanager aus Hamburg.

Die Bachelors Dennis Gries (links) und Sebastian Klaus. Foto: Benno Kraehahn/RTL Die Bachelors Dennis Gries (links) und Sebastian Klaus. Foto: Benno Kraehahn/RTL

Auf einem Blind Date hat Lissy die Chance, eine Rose von einem der beiden Junggesellen zu ergattern. Das wäre gleichzeitig ihr Flugticket nach Südafrika, wo die 29-Jährige die beiden Rosenkavaliere weiter kennenlernen könnte. Es besteht aber auch die Gefahr, dass sie zu den acht Kandidatinnen gehört, die die Show bereits zum Ende der ersten Folge verlassen müssen.

Darum geht's bei »Der Bachelor« »Der Bachelor« ist eine Dating-Show des Fernsehsenders RTL. In dem Reality-Format soll ein attraktiver Junggeselle eine Lebenspartnerin finden. In Gruppen- und Einzeldates lernen sich der Junggeselle und die Kandidatinnen in gehobener Umgebung kennen. Bis die Gewinnerin feststeht, finden Eliminationsrunden statt. Wen der Bachelor in der nächsten Runde weiter kennenlernen will, bekommt von ihm eine Rose überreicht. Ende 2003 startete in Deutschland die erste Staffel der Show. Nach einer Pause von fast zehn Jahren wird die Show seit 2012 jährlich ausgestrahlt. Die 14. Staffel ist ab dem 17. Januar immer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen. Die Folgen sind eine Woche vorab bereits auf dem Streamingdienst RTL+ abrufbar. (GEA)

In der vergangenen Staffel war eine Kandidatin aus der Region bis zum Ende dabei. Angelina Utzeri aus Albstadt bekam im Finale von Bachelor David Jackson sogar die letzte Rose. Beim »Großen Wiedersehen« gaben die beiden jedoch bekannt, dass die Gefühle aus dem Format nicht für eine Beziehung in der Realität gereicht hatten. (GEA)