Mehrere 100.000 Euro Schaden bei Brand in Metzingen

METZINGEN. Zu einem Brand mit Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro ist es am Samstagabend gegen 20 Uhr in der James-Watt-Straße in Metzingen gekommen. Bei einer Firma für Textilreinigung im Industriegebiet Längenfeld kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in einem Stromverteilerkasten zum Brandausbruch. Hierdurch geriet zunächst ein Wäschecontainer in Brand, der in der Folge auf einen Industrietrockner übergriff.

In der ca. 2000 Quadratmeter großen Reinigungshalle war starke Rauchentwicklung festzustellen. Durch die verständigte Feuerwehr Metzingen, die mit 12 Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der eigentliche Brandherd schnell gelöscht werden. Eine Gefahr für die im Untergeschoss gelagerten Chemikalien bestand zu keiner Zeit.

Durch die Rauchentwicklung wurden sämtliche dort gelagerten Textilien in Mitleidenschaft gezogen, wodurch sich der hohe Sachschaden ergibt. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen musste die James-Watt-Straße im Bereich des Brandortes vorübergehend gesperrt werden.

Der Schaden wird den Betrieb vermutlich noch länger beschäftigen. Angestellte sprachen gegenüber dem GEA davon, dass der Betrieb bis zu vier Wochen still gelegt sei, Aufträge nicht bearbeitet werden können. (pol/GEA)