Maifeiern im Kreis Tübingen: traditionell, sportlich oder mit Blaulicht

KREIS TÜBINGEN. Am 1. Mai finden im Kreis Tübingen wieder viele Veranstaltungen statt. Die zentrale Erster-Mai-Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes beginnt in Tübingen um 10.30 Uhr mit einem Demonstrationszug am Europaplatz. Von dort bewegen sich die Demonstranten auf den Marktplatz, wo vor dem Rathaus die zentrale Kundgebung ab 11 Uhr stattfindet. Hauptrednerin wird die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Monika Stein, sein. Zudem gibt es Livemusik mit der Band »Layla«, eine Hüpfburg für Kinder und Bewirtung.

In Kirchentellinsfurt öffnet am 1. Mai die Wanderraststätte beim Schloss Einsiedel wieder. Bis zum 31. Oktober wird das ehrenamtliche Team des Fördervereins Einsiedel dort immer sonn- und feiertags von 10.30 bis 18 Uhr bewirten. Beim Turnerbund Kirchentellinsfurt kann schon heute Abend gefeiert werden: beim 20. Maibaumaufstellen, ab 18 Uhr am Faulbaum. Am 1. Mai tritt auf dem Sportgelände um 11 Uhr das Kinder-Theater »Schwalbenkönig« der badischen Landesbühne auf, ab 13 Uhr folgt das Maifest mit dem Jugendfußballturnier für Bambini und die F-Jugend.

Wer weniger an Fußball, aber dafür an Blaulicht interessiert ist, wird am 1. Mai ebenfalls vielerorts fündig: In Wankheim veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr ein Maifest am Feuerwehrgerätehaus, bewirtet wird von 10 bis 19 Uhr. Auch in Pfrondorf bietet die Freiwillige Feuerwehr einen Mai-Hock an, ab 11 Uhr bewirtet unter anderem Grillweltmeister Heinz Schaal, dazu spielt der Musikverein Pfrondorf auf.

In Rottenburg gibt es die Familien-Hocketse beim Technischen Hilfswerk (THW). Ab 10 Uhr gibt es dort unter anderem eine Fahrzeugschau und für die Kleinen eine Hüpfburg.

Wer den 1. Mai sportlich verbringen möchte, findet in der Region ebenfalls einige Angebote: In Kirchentellinsfurt lädt der Radfahrerverein ab 10 Uhr zu einer Ausfahrt ein, Treffpunkt ist an der Shell-Tankstelle. In Wankheim startet um 9 Uhr am Rathaus eine Wanderung des Obst- und Gartenbauvereins Wankheim.

Wandern und dabei Gutes tun geht zugleich in Mähringen: Der Schwäbische Albverein und der Landgasthof Mayer’s Waldhorn rufen zu einer Spendenwanderung zugunsten des DRK-Ortsvereins Kirchentellinsfurt-Kusterdingen ein. Zwischen 10 und 11 Uhr kann individuell am Waldhorn gestartet werden, die rund 9,5 Kilometer lange Strecke ist ausgeschildert und kann abgekürzt werden, sie ist auch für Kinderwägen und Fahrräder geeignet. Es wird zwei Verpflegungsstationen geben, außerdem bewirtet das Waldhorn ab 11.30 Uhr. Für jeden gelaufenen Kilometer wird ein Euro an das DRK gespendet.

Ab 9.30 Uhr bietet auch der Schützenverein Nehren eine Wanderung in den Mai an, beim Schützenverein gibt es Livemusik mit »Jukebox-Bene«, Bewirtung und Bogenschießen.

In Gomaringen bieten die Schlosshexen ab 11 Uhr einen Mai-Hock im Schlosshof an. Der CVJM Gomaringen feiert den 1. Mai an der Undinger Hütte. Ab 8.30 Uhr gibt es eine dreistündige Wanderung zur Hütte, Treffpunkt ist am Parkplatz Kohlgrube. Die Fahrradgruppe startet um 10 Uhr am CVJM-Heim. Los geht es an der Undinger Hütte um 11.30 Uhr.

In Mössingen wird bereits am heutigen Abend gefeiert: Um 18 Uhr beginnt der Umzug von der Langgaß-Schule aus, ab 18.30 Uhr wird der Maibaum in der Stadtmitte erwartet. Dort heißt es dann: »Mössingen feiert den Frühling«. (ath)