Kleiner Schatz auf dem alten Friedhof in Pliezhausen aufgetaucht

PLIEZHAUSEN. Sie war an manchen Stellen schon baufällig geworden, jetzt wurde die nach dem zweiten Weltkrieg erbaute Aussegnungshalle im alten Pliezhäuser Friedhof renoviert und bleibt somit in zentraler Lage Pliezhausens als prägendes Bild erhalten. Ein neuer Glockenturm-Stuhl, neue Dachrinnen, Ausbesserungen am Putz waren notwendig geworden, auch weil ein Specht an der Aussen-fassade gewütet hatte. Rund 20.000 Euro investierte die Gemeinde für dieses Bauvorhaben.

Wie Bürgermeister Christof Dold erläuterte, spielte dabei auch die künftige Verwendung des Areals eine Rolle. »Wir denken daran, dass hier am Ort des alten Friedhofs irgendwann eine parkähnliche Anlage entstehen könnte«, so Dold, »ein grünes Kleinod im Ortskern unserer Gemeinde«.

Als kleiner Schatz in der 70 Jahre alten Aussegnungshalle aufgetaucht: der Wagen, auf dem der Sarg der Toten zur Beerdigung per Pferdegespann auf den Friedhof gebracht wurde. (ewa)