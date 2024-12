Kunstschmied Paul Zimmermann verkauft am Sonntag, 8. Dezember, ab 11 Uhr bei der Ausstellung »Alles hat seine Zeit« im Forum 4P in Pliezhausen geschmiedete Leuchter und Kerzenständer für einen guten Zweck. Foto: Stephan Zenke Kunstschmied Paul Zimmermann verkauft am Sonntag, 8. Dezember, ab 11 Uhr bei der Ausstellung »Alles hat seine Zeit« im Forum 4P in Pliezhausen geschmiedete Leuchter und Kerzenständer für einen guten Zweck. Foto: Stephan Zenke

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.