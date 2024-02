Holger Bäuerle übernimmt das Ruder beim Schwäbischen Alb Tourismus

Wann genau Holger Bäuerle offiziell sein Büro in Bad Urach bezieht, wird noch abgestimmt. FOTO: SAT

BAD URACH. Nachdem Louis Schumann den Schwäbische Alb Tourismusverband im Dezember 2023 verlassen hatte, übernahm SAT-Vorsitzender und Münsingens Bürgermeister Mike Münzing interimsweise das Amt des Geschäftsführers – mit dem Ziel, die Stelle schnellstmöglich neu zu besetzen. Dieses Vorhaben ist nun geglückt: »Stolze 18 Bewerbungen aus dem gesamten Bundesgebiet sind für die Position der SAT-Geschäftsführung eingegangen. Vier Bewerberinnen und Bewerber haben wir zu Vorstellungsgesprächen eingeladen«, berichtet Münzing. Nach diesen Gesprächen konnten die SAT-Vorsitzenden Mike Münzing, Dr. Marion Leuze-Mohr (Erste stellvertretende Vorsitzende) und Markus Möller (Zweiter stellvertretender Vorsitzender) eine klare und einstimmige Entscheidung treffen.

Erfahrenen Touristiker

Der neue SAT-Geschäftsführer ist kein Unbekannter: Holger Bäuerle leitet seit über zehn Jahren die Tourismusförderung für den Landkreis Göppingen und ist zudem langjähriges Gremium-Mitglied beim SAT. Mike Münzing freut sich: »Mit Holger Bäuerle konnten wir einen leidenschaftlichen sowie erfahrenen Touristiker für dieses wichtige Amt gewinnen. Er kennt nicht nur die Schwäbische Alb sehr gut, sondern auch die Strukturen des Verbands.«

Göppingen vorangetrieben

Bäuerle hat die Tourismusentwicklung im Landkreis Göppingen vorangetrieben. Seit 2021 war er auch in die Leitung des Büros für Kreisentwicklung und Kommunikation, als dem Landrat direkt zugeordneten Stab, eingebunden. Er tritt sein Amt mit vielversprechenden Visionen an: "Ich bin ein Kind der Schwäbischen Alb – dort geboren und aufgewachsen. Meine Heimat gemeinsam mit den touristischen Akteuren voranzubringen und zu vermarkten, liegt mir sehr am Herzen." Landrat Edgar Wolff bedauert Bäuerles Weggang, aber kann dem Wechsel auch Positives abgewinnen: "Die Wahl unseres Tourismusmanagers Holger Bäuerle zum neuen Geschäftsführer des Schwäbische Alb Tourismusverbandes sehe ich mit einem weinenden und einem lachenden Auge.

So kann die Alb bei Bad Urach auch aussehen: Sonne, Bergkuppen und der Hohenurach über den Wolken. Zu erleben auf Aussichtsbänken am Rutschenfelsen. FOTO: PULVERMÜLLER So kann die Alb bei Bad Urach auch aussehen: Sonne, Bergkuppen und der Hohenurach über den Wolken. Zu erleben auf Aussichtsbänken am Rutschenfelsen. FOTO: PULVERMÜLLER

Hat er doch in seiner Zeit bei uns im Tourismus viel bewegen können: Neben einer Neuorganisation der touristischen Strukturen auf Kreisebene hat er als Initiator der Löwenpfade und der Löwentrails ein mittlerweile über die Landesgrenzen hinaus bekanntes Angebot geschaffen und den Landkreis Göppingen im Sinne einer nachhaltigen Tourismusentwicklung weit nach vorne gebracht." Andererseits werde der Landkreis Göppingen als Teil der Schwäbischen Alb und als Mitglied im Tourismusverband auch weiterhin von seiner Arbeit und seinem Wirken profitieren können. (pm)