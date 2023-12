Gelungene Einstimmung auf die Weihnachtszeit

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Das Konzert der Metzinger Stadtkapelle wurde traditionell wie in den Vorjahren durch die jungen Musiker der Formation Mixed Music eröffnet. Die jungen Musiker begeisterten die Zuhörer mit den beiden Stücken Hawkeye Overture und From now on und ernteten dafür den gebührenden Applaus. Im Anschluss übernahm die Stadtkappelle. Durch das Programm führte Carina Witt, die die Zuschauer an die Bedeutung von Weihnachten erinnerte und gekonnt die nicht nur an Weihnachten wichtigen Themen in Ihrer Moderation ausführte.

Mit Standing Ovations

Die Stadtkapelle eröffnete das Konzert mit der festlichen Overtüre von Friedrich Smetana. Mit dem Titel Gabriels Oboe von Enio Morricone verzauberte der Solist Andreas Allmendinger die Zuhörer mit den gefühlvollen Klängen seiner Oboe. Aber auch moderne Weihnachtsmelodien wie Last Christmas, Do they know its Christmas und Marys Boychild durften nicht fehlen und wurden im nächsten Stück A Christmas Pop Selection intoniert. Bei dem dann folgenden Stück Alvamare regte die Moderatorin die Zuhörer an einfach mal die Augen zu schließen und die folgenden Klänge auf sich wirken zu lassen.

Den Schluss des Konzerts und neben dem Oboen-Solo ein weiteres Highlight des Konzerts war der Titel All I want for Christmas von Mariah Carry gesungen von Ella Herzig, die stimmlich dem Original in nichts nachstand. Diese Leistung würdigten die Zuhörer mit Standing Ovation.

Neue Uniformen

Die Stadtkapelle bedankte sich für die Spenden der Zuhörer, die in diesem Jahr für eigene Zwecke, der Anschaffung neuer Uniformen verwendet wird, die nach über dreißig Jahren einer Erneuerung bedürfen. So eingestimmt auf die Adventszeit entließ die Stadtkapelle mit dem letzten Stück O du Fröhliche Ihre Zuhörer in den ersten Adventssonntag und die kommende Adventszeit. (eg)