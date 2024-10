Frauen aus der Wirtschaft treffen sich in der Outletcity Metzingen

Am Freitag treffen sich Frauen aus der Wirtschaft in der Outletcity. FOTO: PLEUL/DPA

METZINGEN. Die Outletcity Metzingen ist am Freitag, 18. Oktober, von 9 bis 12 Uhr Schauplatz für den Frauenwirtschaftstag. Dieser wird in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Metzingen, der Kontaktstelle Frau und Beruf Neckar-Alb und mit dem Verein Netzwerk für berufliche Fortbildung Landkreise Reutlingen/Tübingen und dessen Regionalbüro Neckar-Alb veranstaltet.

Dieser neunte Frauenwirtschaftstag in Metzingen befasst sich mit den Themen: »Hospitality, Luxury & Futureretail: Business Insights« – übersetzt Gastfreundschaft, Luxus und Einzelhandel der Zukunft und Geschäftseinblicke. Zudem gibt es einen Blick in berufliche Meilensteine.

Entwicklungen in der Outletcity

In diesem Jahr wird der Frauenwirtschaftstag in der Outletcity Metzingen, The Gallery, Kanalstraße 6, in Metzingen veranstaltet.

Als Keynote-Speakerin und Interviewerin wird Astrid Winkeler, Head of Corporate Communications & Global Support Marketing der Storopack Hans Reichenecker GmbH, aus Metzingen mit dabei sein. Begrüßen werden Regine Schöllkopf-Pinakidis, die Leiterin des operativen Geschäfts (Chief Operating Officer, COO) der Outletcity AG und Carmen Haberstroh, die Oberbürgermeisterin der Stadt Metzingen.

Als Erstes gibt es einen Blick hinter die Kulissen der Outletcity AG als Betreibergesellschaft der Outletcity Metzingen und der Stores. Der Hauptvortrag »Von Hillary und Angela lernen« von Astrid Winkeler folgt. Später wird Regina Schöllkopf-Pinakidis in einem Interview ihre beruflichen Meilensteine und die Entwicklungen innerhalb der Outletcity AG sowie der Outletcity Metzingen vorstellen.

Die Landesregierung von Baden-Württemberg fördert durch eine aktive Gleichstellungspolitik die gleichrangige Beteiligung von Frauen in Wirtschaft und Erwerbsleben. Mit Unterstützung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Baden-Württemberg finden jährlich im Herbst die landesweiten Frauenwirtschaftstage statt – dieses Jahr vom Mittwoch, 16., bis Samstag, 19. Oktober.

Sinn und Zweck der Frauenwirtschaftstage sind, dass diese die wichtige Rolle von Frauen in der Wirtschaft verdeutlichen. Aus Sicht der Veranstalter prägen sie als Unternehmerinnen, Fachkräfte und Wissenschaftlerinnen die Wirtschaft und die Gesellschaft maßgeblich. So spielen die Fort- und Weiterbildung dabei eine zentrale Rolle. Weitere Informationen finden sich im Online-Kalender des Wirtschaftsministeriums.

Rolle von Frauen in Wirtschaft

Die Kooperationspartnerinnen des Metzinger Frauenwirtschaftstages sind Dr. Ulrike Landmann von der Kontaktstelle Frau und Beruf Neckar-Alb in Reutlingen, die Regionalbüroleiterin Petra Kriegeskorte vom Netzwerk für berufliche Fortbildung im Regionalbüro Neckar-Alb und Sandra Bartschinski vom Team Wirtschaftsförderung der Stadt Metzingen.

Zu dieser kostenfreien Veranstaltung des Metzinger Frauenwirtschaftstags können sich Interessierte beispielsweise online anmelden. Außerdem nimmt Sandra Bartschinski vom Team der Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung Metzingen Anmeldungen per Telefon oder E-Mail entgegen. (eg)

07123 395-4413wirtschaftsfoerderung@metzingen.dehttps://kurzlinks.de/FWT2024 www.frauenwirtschaftstage.de.