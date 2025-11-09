Frank Lindner heißt Bempflingens künftiger Bürgermeister

Bitte aktivieren Sie Javascript

BEMPFLINGEN. Die Bempflinger haben sich entschieden und bereits im ersten Wahlgang mit großem Vorsprung Frank Lindner das Vertrauen ausgesprochen: Der 43-Jährige erhielt 69,30 Prozent der Stimmen, Lindner wird ab Februar 2026 für acht Jahre Chef auf dem Rathaus sein. 1.255 Bempflinger hatten sich für den Verwaltungsfachmann ausgesprochen, damit ließ er seine vier Mitbewerber deutlich hinter sich, Die zeigten sich enttäuscht, aber als faire Verlierer und gratuliertem dem Wahlsieger als eine der ersten. In den Reigen der Gratulanten hatten sich neben Lindners Familie und Freunde auch unzählige Bempflinger Bürger sowie die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden eingereiht.

Lindner zeigt sich überwältigt

Jubel brandete unter den mehr als 300 Personen auf dem Rathausplatz auf, als Bürgermeister Bernd Welser das vorläufige Wahlergebnis verkündete und aus Frank Lindner wich sichtbar die Anspannung: Er habe gehofft, dass sich die Bempflinger für ihn bereits im ersten Wahlgang entscheiden – das sei ihm bei seinen vielen Gesprächen während des Wahlkampfs signalisiert worden. Umso erleichterter sei er, dass ihm tatsächlich das Vertrauen ausgesprochen worden sei – er habe es gehofft, aber nicht in der Deutlichkeit damit gerechnet: »Ich bin überwältigt«, meinte er freudestrahlend, Applaus brandete auf dem Rathausplatz auf. Er wolle, so der designierte Nachfolger von Bernd Welser, alles dafür tun, dass Bempflingen eine sehr schöne Gemeinde bleibe.

Von einem schönen Auftrag und einem großen Vertrauensvorschuss, den Frank Lindner von den Bempflingern erhalten habe, sprach Bernd Welser - auch er habe mit dieser Deutlichkeit des Wahlsieges nicht gerechnet, gab der Amtsinhaber zu. Auf den zweiten Rang kam Daniel Hentschel mit 321 Stimmen, das entspricht 17,73 Prozent. Thorsten Feisthammel folgte auf Platz drei, mit 5,63 Prozent (102 Stimmen) und Platz vier Bernhard Frasl (4,47 Prozent/ 81 Stimmen). Immerhin 46 Bempflinger (2,54 Prozent) hatten sich für Daniel Friesch, Kandidat von »Die Partei« ausgesprochen. Auch die freie Zeile wurde von sechs Bempflingern ausgefüllt.

Hohe Wahlbeteiligung

Bereits die Kandidatenvorstellung war auf großes Interesse gestoßen, über 600 Menschen waren im Oktober ins Dorfgemeinschaftshaus gekommen. Entsprechend hoch war denn auch die Wahlbeteiligung mit 66,16 Prozent. Von den 2.751 Wahlberechtigten Bempflingern über 16 Jahren waren 1.820 zur Wahl gegangen, 1.811 Stimmen waren gültig.

Der künftige Bürgermeister wurde in großer Runde gefeiert: Der Musikverein spielte auf, die Gemeinde schenkte Sekt aus und der Rathausplatz leerte sich trotz des regnerischen Wetters lange nicht. Unter den vielen Mitfeiernden herrschte große Erleichterung und Freude, dass bereits im ersten Wahlgang ein eindeutiges Ergebnis erzielt werden konnte. (GEA)