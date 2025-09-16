Radfahrer in Metzingen von Auto angefahren: Verletzt in Klinik gebracht

Bitte aktivieren Sie Javascript

BEMPFLINGEN. Ein verletzter Radfahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Montagabend in Bempflingen in eine Klinik gebracht werden, berichtet die Polizei. Ein 22-Jähriger wollte kurz nach 18.30 Uhr mit einem Nissan von der Großbettlinger Straße aus nach links abbiegen. Hierbei übersah der Autofahrer den entgegenkommenden, 70 Jahre alten Radler auf seinem Pedelec. Durch die Kollision kam der Senior zu Fall und musste zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. (pol)