Bahn rüstet nach: Mehr Züge zwischen Metzingen und Nürtingen

Ein Metropolexpress fährt in den Bahnhof Bempflingen ein. Unter der Oberleitung des Gegengleises ist das neue Signal in Fahrtrichtung Stuttgart zu sehen. Das X zeigt, dass es noch außer Betrieb ist.

BEMPFLINGEN/METZINGEN. Pendler kennen nicht nur die Durchsage im Zug praktisch auswendig, sondern auch die Folge: »Der vor uns befindliche Streckenabschnitt ist noch durch einen anderen Zug belegt. Wir werden unsere Fahrt in Kürze fortsetzen.« Diese ertönt im Zug in den Bahnhöfen in Metzingen und Nürtingen, wenn Fahrgäste ein- und ausgestiegen sind, aber die Bahn noch nicht rollt. Bald geht es weiter, aber jetzt noch nicht, bedeutet sie. Denn es gilt: Fährt ein Zug in einen Abschnitt ein, müssen die anderen solange warten, bis dieser die Strecke zurückgelegt und im nächsten Bereich angekommen ist.

Das soll sich bald ändern. Wie Matthias Gastel, Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Nürtingen und Verkehrspolitiker der Grünen, dem GEA mitteilt, soll der eine Abschnitt auf drei aufgeteilt werden, sodass die Weiterfahrt deutlich schneller möglich werde. In Fachkreisen wird das als Blockverdichtung bezeichnet. Gastel sagt dazu: »Es werden auf einem acht Kilometer langen Abschnitt zwischen Nürtingen und Metzingen statt heute nur einem in Zukunft drei Züge gleichzeitig fahren können. Das erhöht die betriebliche Flexibilität und reduziert das Entstehen von Verspätungen.«

Strecke ist am Limit

Aus Gastels Sicht ist das ein Schritt in die richtige Richtung. »Weitere Schritte der Streckenertüchtigung müssen folgen. Zudem müssen insbesondere Stellwerke und Bahnübergänge modernisiert werden, um die Anzahl der Störungen zu verringen.« Ein grundsätzliches Problem sei, dass die Neckar-Alb-Bahn von Stuttgart über Plochingen nach Tübingen nicht für die aktuell vielen Züge ausgelegt sei. Gastel sieht dafür Fehler in der Vergangenheit: »Auch diese Strecke wurde vor Jahrzehnten, als die Schiene mehr oder weniger kaputtgespart wurde, zurückgebaut.« Nun müssten damalige Fehler mühsam korrigiert werden.

Der Römersteiner CDU-Bundestagsabgeordnete und Verkehrspolitiker Michael Donth hat sich zum aktuellen Stand der Arbeiten bei der Deutschen Bahn erkundigt. Er teilt dazu dem GEA mit, dass die Infrastruktursparte DB InfraGO im Bereich des Haltepunkts Bempflingen bereits neue Signale errichtet hat, die den jetzigen Blockabschnitt aufteilen. Die Arbeiten kämen gut voran. »Die Inbetriebnahme ist für Mitte Dezember 2025 geplant und dabei abhängig vom Neubau des Stellwerks in Metzingen«, zitiert Donth die Deutsche Bahn und kommentiert die Bauarbeiten: »Ich halte das für ein gutes Vorgehen und hoffe, dass die Inbetriebnahme Mitte Dezember 2025 klappt.«

Verspätungen reduzieren

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Stuttgart geht auf den einen langen Abschnitt ein. »Dieser wird nun technisch in mehrere kleinere Streckenteile aufgesplittet, sodass auf der Strecke mehr Züge als bisher fahren können.« Für die Fahrgäste hat das einen praktischen Nutzen: »Wir können als Bahn stabiler unterwegs sein und so Verspätungen reduzieren.« Die Bahn baue dafür modernste Gleisfreimeldeanlagen ein. Die Strecke zwischen Stuttgart und Tübingen über Plochingen, Metzingen und Reutlingen sei generell stark ausgelastet.

Andrea Müller, Pressesprecherin des Zweckverbands Regional-Stadtbahn Neckar-Alb, stellt eine technische Verbindung zwischen der Blockverdichtung und anderen Arbeiten in Metzingen her: »Damit die neuen Blockabschnitte der DB zum Fahrplanwechsel im Dezember in Betrieb gehen können, müssen auch die Arbeiten der RSBNA SI (Schieneninfrastruktur, Anmerkung der Redaktion) im Metzinger Bahnhof bis dahin abgeschlossen sein, denn die beiden Maßnahmen können nur gemeinsam in Betrieb genommen werden.«

Fernsteuerung aus Reutlingen

Der Bahnhof wird aktuell um ein viertes Gleis erweitert, damit ab Dezember der Halbstundentakt auf der Ermstalbahn nach Bad Urach beginnen kann. Müller geht davon aus, dass der Plan gelingt: »Die anstehenden Bauarbeiten sind bei den ausführenden Unternehmen zeitlich fest eingetaktet.« Zusätzlich zu den Arbeiten in Metzingen, kümmere sich die RSBNA SI darum, den neuen Fahrdienstleiterraum in Reutlingen vorzubereiten, von dem DB-Mitarbeiter dann das Stellwerk in Metzingen und die Blockabschnitte zwischen Metzingen und Nürtingen steuern sollen. (GEA)