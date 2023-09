Erika Krämer feiert in Grafenberg ihren 100. Geburtstag

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRAFENBERG. Am Mittwoch konnte Erika Krämer ihren 100. Geburtstag feiern und dazu gut gelaunt zahlreiche Gäste begrüßen und viele Glückwünsche entgegennehmen.

Mit einem Glückwunschschreiben gratulierte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu diesem seltenen Fest und Grafenbergs Bürgermeister Volker Brodbeck überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde und einen Präsentkorb. Schließlich ist Erika Krämer die älteste Einwohnerin Grafenbergs.

Anlässlich ihres 90. Geburtstags hatte sie einen Rückblick auf ihr Leben für alle Familienmitglieder verfasst, aus dem sie beim Sektempfang in ihrer Wohnung einige Passagen vorlas. Zum Beispiel berichtet sie, wie schwierig es war, 1947 zu ihrer Hochzeit mit dem Pfälzer Franz Krämer, für seine Familie Passierscheine zu bekommen, um aus der amerikanischen in die französische Zone ausreisen zu können. Auch das damalige Festessen zu organisieren war ein Kraftakt, was nur durch Hamstern oder Tauschen gelang.

Aber schön war es trotzdem, und ihre gemeinsamen fast 60 Jahre mit ihrem Mann sind angefüllt mit wunderschönen, noch immer lebendigen Erinnerungen.

Sie wohnt noch selbstständig

Ihr ganzes Leben begleitete sie der Chorgesang, im Reutlinger Liederkranz (wo sie im vergangenen Jahr eine Urkunde für 70 Jahre Mitgliedschaft erhielt) und später in der Kantorei in Pfullingen, wohin die Reutlingerin mit ihrer Familie 1969 ins Eigenheim umzog. Seit sechs Jahren wohnt sie nun in Grafenberg, wo ihre Tochter mit Familie lebt und sie sich auch gut aufgehoben fühlt. Dankbar ist Erika Krämer, dass sie in ihrem Alter noch selbstständig wohnen und auch an vielen Ereignissen teilnehmen kann wie zum Beispiel am Dorffest, an Konzerten oder bei der Weinlese. Krämer liest sehr gerne, und ihre Liebe zur Literatur füllt manche einsamen Stunden.

Am Samstag kamen viele Verwandte aus nah und fern zusammen, um unter den Posaunenklängen des Grafenberger Posaunenchors in der Krone zu feiern. Die ganze Gemeinde gratuliert von Herzen.

Frau Krämer verriet dem Bürgermeister das Rezept für ein langes Leben: »Geistige und körperliche Beweglichkeit erhalten und Chorgesang.« (GEA)