Elmar Rebmann bleibt einziger Kandidat fürs Uracher Rathaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist für die Uracher Bürgermeisterwahl ist klar: Es kandidiert nur der bisherige Rathauschef Elmar Rebmann am 20. Oktober und dann für seine dritte Amtszeit. Der 61-Jährige ist seit 2009 Bürgermeister. Zuvor arbeitete der Diplom-Verwaltungswirt (FH) in der Verwaltung von Gomaringen. Dort war Rebmann zunächst acht Jahre in der Bauverwaltung und danach Hauptamtsleiter. Bereits vor Monaten hatte er angekündigt, dass er eine weitere Amtszeit anstrebt. Sein Slogan für den Wahlkampf lautet »weiter.machen« und soll den Wählern zeigen, dass Rebmann seine anstehenden Aufgaben »unverändert aktiv und zielstrebig angehen will«.

In den nächsten Wochen möchte Rebmann mit Bürgern über seine Leistungsbilanz und anstehende Aufgaben ins Gespräch kommen. Am Mittwoch, 2. Oktober, ist er zum Bürgerdialog im Dorfgemeinschaftshaus Sirchingen. Am Samstag, 5. Oktober, sucht er das Gespräch in Seeburg und am Montag, 7. Oktober, in Bad Urach. Es folgen Termine am Donnerstag, 10. Oktober, in Hengen und Freitag, 11. Oktober, in Wittlingen.

Ernsthaft Wahlkampf betreiben

Rebmann betont, dass er sich für die anstehenden Aufgaben eine breite Basis in der Bevölkerung wünscht: "Das hat Bad Urach und die Stadtteile immer gut weitergebracht. Dass er der einzige Kandidat ist, beschäftige ihn nicht groß. "Ich mache mir keine Gedanken, warum sich andere nicht um den Posten bewerben." Für ihn sei klar, dass er "sehr ernsthaft" Wahlkampf betreiben wolle. Er habe weiter Lust darauf, "tolle Projekte mit einem tollen Rathausteam umzusetzen". (GEA)