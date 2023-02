Ein Unikum in Dettingen wird erneut vom Staat gefördert

In ihre Leidenschaft fürs Spielen stecken sie viel ehrenamtliches Engagement, ermöglichen ein Zusammenkommen: Melanie Ziegler (rechts) sowie Stephan und Nicole Zeller.

DETTINGEN/STUTTGART. Der Verein FritZel’s Spielerei bekommt im Januar einen Zuschuss vom Land in Höhe von 8.946 Euro. Das hat das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration am Freitag, 20. Januar, in Stuttgart mitgeteilt. Das Land unterstützt mit dem Förderprogramm verschiedene Einrichtungen mit Inklusionsvorhaben. Dies haben die Landtagsabgeordneten Cindy Holmberg (Grüne) und Manuel Hailfinger (CDU) jetzt bekannt gegeben.

»Jedes einzelne inklusive Projekt leistet einen unverzichtbaren Beitrag für ein gemeinsames und gleichberechtigtes Leben«, sagt Cindy Holmberg. »Das Projekt ›1 FÜR ALLE‹ des Dettinger Vereins setzt neue Maßstäbe und wurde deshalb vom Expertengremium des Sozialministeriums als förderwürdig ausgewählt«, sagte Manuel Hailfinger, »es ist mir ein großes Anliegen, dass wir das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen als eine zentrale gesellschaftspolitische Aufgabe auch zukünftig fördern und vorantreiben«, so der Abgeordnete weiter. »Ich freue mich besonders, dass der Verein für Gesellschaftsspiele einen offenen Treffpunkt im barrierefreien Raum in meinem Wahlkreis Hechingen-Münsingen geschaffen hat«, sagt die stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Cindy Holmberg.

Preisgekrönter Verein

Bereits im Dezember 2022 erhielt der offene Treffpunkt für Wenig- und Vielspieler den Deutschen Nachbarschaftspreis der Nebenan-Stiftung als Landessieger Baden-Württemberg im Bereich »Generationen«. Zudem ist FritZel’s Spielerei bei dem Förder- und Qualifizierungsprogramm »Miteinander reden« der Bundeszentrale für politische Bildung deutschlandweit als eines von 100 Projekten ausgesucht worden. Cindy Holmberg: »Wir freuen uns, dass diesmal viele inklusive Projekte aus dem Bereich Kunst und Kultur berücksichtigt wurden. Kreativität und künstlerisches Schöpfen schweißen einfach zusammen!« Seit 2013 hat das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration 291 Projekte mit insgesamt 6,7 Millionen Euro gefördert. (eg)

www.fritzelsspielerei.de