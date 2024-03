Ehrenamtsabend der Dettinger Bürgerstiftung für Macher, Schaffer und Ärmel-Hochkrempler

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Vor Kurzem fand im Dettinger Susanna-von-Zillenhart-Saal der erste Ehrenamtsabend der Dettinger Bürgerstiftung statt. Im Mittelpunkt standen die Macher, Schaffer und Ärmel-Hochkrempler, die es in jedem Verein oder jeder Organisation gibt, die meistens im Hintergrund arbeiten und ohne die vieles nicht erreicht werden könnte. Ermittelt wurden diese auf Bitte der Bürgerstiftung mit Unterstützung der Vereinsvorsitzenden. Rund 20 Vereine beteiligten sich und nominierten Mitglieder, die sich in besonderer Art und Weise in das Dettinger Vereinsleben einbringen, ohne dabei groß aufzufallen. Deshalb fand auch der Ehrenamtsabend im völlig privaten Rahmen statt.

Die Bürgerstiftung ist dem Gemeinwohl verpflichtet. Mit den Spenden und Zustiftungen soll unter anderen bürgerschaftliches Engagement unterstützt werden. Ein Engagement wie es insbesondere in vielen Dettinger Vereinen erbracht wird. Deshalb sollte der Abend diesen Menschen in einer Zeit gewidmet werden, in der es immer schwieriger wird, Ehrenamtliche zu finden, die die Vereine am Laufen halten.

In den festlich dekorierten Zillenhart-Saal kamen rund 80 Gäste. Manfred Leibfarth, der Vorsitzende des Stiftungsvorstands der Bürgerstiftung, führte locker durch den Abend. Er versprach den Gästen einen besonderen Abend bei gutem Essen, Getränken und Programm. »Kommen Sie miteinander ins Gespräch und fühlen Sie sich wertgeschätzt! Mit einem einmaligen Abend, den es in dieser Besetzung so nur einmal geben wird« so Leibfarth.

Verwöhnt wurden die Gäste vom Service- und Küchenteam von »Henzlers Rammerthof« mit schwäbischen Köstlichkeiten. Hintergrund für das Engagement des Nürtinger Betriebs waren zwei Dettinger Köche, die beim Rammerthof beschäftigt sind. Sie wirkten bereits an dem von der Bürgerstiftung unterstützten Kochbuch »So schmeckt Dettingen« mit.

Höhepunkt des Abends waren zwei Auftritte von Bernd Kohlhepp in der Rolle des »Herrn Hämmerle«. Er hatte extra ein individuelles, interaktives Programm für die Dettinger Ehrenamtlichen geschrieben, in dem sich alle auf humorvolle Art und Weise wiederfinden konnten.

Weit nach Mitternacht nahm der von den Stiftungsratmitgliedern Sven Doster und Frieder Scheiffele über Wochen organisierte und von Karin Salzer mit Blumen und Kerzen dekorierte Abend sein fröhliches Ende. »Der Abend hatte meiner Ansicht nach eine sehr gemeinschaftliche Wohlfühl-Atmosphäre, und es wurde wirklich jeder bis ins kleinste Detail bedacht und wertgeschätzt, was ich wirklich sehr schön und gelungen fand! Mega Aufwand für einen sehr schönen Abend«, so eine Teilnehmerin.

Fortsetzung erwünscht

»Wir sind mit der Resonanz auf die Veranstaltung sehr zufrieden«, so Manfred Leibfarth, »und können uns eine Fortsetzung des Formats sehr gut vorstellen.« Die Bürgerstiftung selbst freut sich wiederum über Unterstützung, um solche Projekte möglich zu machen – sei es über Zustiftungen oder Spenden. (eg)

www.buergerstiftung-dettingen.de