Die Metzinger Innenstadt war voll

So voll ist es selten auf der Straße, wenn die Fußgängerampel am Lindenplatz umschaltet. Es war beim verkaufsoffenen Sonntag in der Outletcity sehr voll. FOTO: SANDER

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Das neue Konzept für das ehemalige Kelternfest hat sich auch bei der zweiten Auflage mehr als nur bewährt, denn mehr als 30.000 Besucher nahmen die Gelegenheit wahr, gleichzeitig einzukaufen und zu feiern.

Das neue Weinlaubenfest hat den historischen Ursprung im historischen Kelternfest. Mit dem geändertem Konzept wird die Weinbautradition der Sieben-Keltern-Stadt besonders hervorgehoben als eines der Markenzeichen Metzingens. Gleichzeitig wird die Verbindung geschaffen zur Metzinger Outletcity und dem Einzelhandel in der Innenstadt durch einen verkaufsoffenen Sonntag. Gefeiert wird nicht mehr in der Festkelter, sondern auf dem Kelternplatz in eigens gefertigten Weinlauben und in der offenen Kelter vor dem Weinbaumuseum.

Wein in stilvollem Rahmen

»Wir wollen den hochklassigen Wein in entsprechend stilvollem Rahmen und in Weingläsern anbieten«, erklärten der Vorsitzende vom Förderkreis Metzinger Keltern (FMK), Dr. Ulrich Gärtner, und sein Vorgänger im Amt und Weinerlebnisführer, Kurt Mende. Eine wesentliche Aufgabe des FMK sei auch insbesondere für den Kelternplatz »Motor der Belebung« zu sein durch Aktionen wie jetzt auch durch Außenbewirtung in gemütlichem Rahmen ohne Eintritt zahlen zu müssen.

In optimaler Zusammenarbeit mit der Stadt und besonders MMT konnte das Konzept vom Weinlaubenfest im letzten Jahr zum ersten Mal umgesetzt und nun erfolgreich fortgesetzt werden.

»Ein verkaufsoffener Sonntag für alle«, betonte Patrick Hubertz, erster Bürgermeister und MMT-Geschäftsführer, dass es gelungen sei, die drei Aktionsplätze Lindenplatz, Marktplatz am Rathaus und Kelternplatz gleichzeitig zu beleben und damit auch den Einzelhandel in der Innenstadt. »Die Einzelhändler, mit denen ich gesprochen habe, waren zum größten Teil zufrieden mit der Resonanz«, so Hubertz. Der Käuferstrom erstreckte sich von der Outletcity über die Innenstadt bis zum Kelternplatz und umgekehrt.

Die einen stärkten sich erst mit einem guten Essen und Wein, um dann einzukaufen. Die anderen kamen voll bepackt mit Tüten zum Weinlaubenfest, um den Tag gemütlich bei einem Glas Wein und regionalen Spezialitäten ausklingen zu lassen. »Wir haben zwar unterwegs auch leckere Sachen gegessen, die Auswahl war ja reichlich, aber jetzt hier sitzen und nette Leute treffen beim Essen und gutem Wein macht Laune«, äußerten sich Besucher so und ähnlich wie »tolle Angebote, auch neue Herbstmode, so macht Einkaufen Spaß.«

»Eine optimale, unkomplizierte Zusammenarbeit«, lobte Regine Schöllkopf-Pinakidis von der Geschäftsleitung der Outletcity die Koordination der gemeinsamen Interessen zu einem großen Erlebnistag für alle Generationen, denn für alle wurde etwas geboten am verkaufsoffenen Sonntag in der Stadt mit Weinbautradition und weltbekannter Outlet-City. Der große, regionale Bio-Bauernmarkt in der Innenstadt war ebenso touristische Attraktion wie die Einkaufsmöglichkeiten und das Weinlaubenfest. Dazu trug das Rahmenprogramm mit kulinarischen und musikalischen Highlights ebenso bei wie die attraktiven Angebote in den Geschäften und die Verbindung von Historischem und Modernem und selbstverständlich auch die Tatsache, dass es kein Verkehrschaos gab, denn alles war gut geregelt.

Stammkundin beim Einkaufen

»Einen Parkplatz direkt vor der Ladentür kann niemand erwarten, aber gute Orientierung wo Parkplätze sind, ist hilfreich«, lobten mehrere Besucher. Viele nutzen übrigens die Bahn, wie die zeitweisen Scharen von Menschen aus und in Richtung Bahnhof zeigten.

»Wie gut, dass ich mir ein neue Tasche zum Superpreis gekauft habe, da nehme ich doch auch noch Wein aus Metzingen mit«, freute sich eine Besucherin aus Ulm, die fast immer »zum Latenight-Shopping und verkaufsoffenen Sonntag« und dabei Verwandte besucht. Mit denen zusammen ließ sie Shoppingtour und Weinlaubenfest ausklingen. (GEA)