Dettinger Kabaretttage starten am 24. Februar

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Bereits zum 33. Mal finden die Dettinger Kabaretttage statt. Der Auftakt findet am 24. Februar in der Schillerhalle statt. Mit »Hillu’s Herzdropfa« konnte mit zwei Jahren Vorplanung dieses beliebte schwäbische Kabarett-Duo engagiert werden. Ihr Motto auf der Bühne »Was will dr Mensch no mai, als wia a ächter Schwob zom sei« kommt an. In ihrem Programm »Hailigs Dialektle« führt das Duo in den Alltag der Albschwaben und dessen Dialekt ein.

Eine Woche drauf am 1. März kommen die Hamburger Gitarre spielenden Jungs »Simon & Jan« in das Dettinger Bürgerhaus. Sie haben in Kneipen begonnen, sind von Barhockern gefallen und sanft auf den großen Bühnen der Republik gelandet. Pressestimmen lauten da: »Sie spielen wie junge Götter« oder »Ihre Lieder zielen ins Hirn und treffen ins Herz«. Ihre Tourdaten lesen sich so: Leipzig, Magdeburg, Dresden, Bayreuth, Kassel, Dettingen.

Kabarett-Abend Nummer 3 folgt am 8. März. Jakob Friedrich tritt im Blaumann auf, war ja schließlich im echten Leben 20 Jahre lang Facharbeiter in der schwäbischen Metall- und Elektroindustrie, also einer vom Fach. Mit seinem ersten Soloprogramm mit dem Titel »I schaff mehr wie Du!« ergründet er analytisch die schwäbische Mentalität und berichtet so manches aus seinem Handwerkeralltag und dem alltäglichen Irrsinn in seiner Firma. Wer erkennt sich wieder? Der möge doch mal vorbeischauen.

Und zum Abschluss der Kabaretttage kommt am 15. März die fernseherfahrene Fräulein Wommy Wonder. Mit dem Programm »Was …schon 40?!« präsentiert sie Rückblicke, neue Lieder und Highlights, wie es ihr gerade in den Sinn kommt.

Jeder Abend wird von einem anderen Verein bewirtet. Der Harmonikaclub Dettingen, Vocal Affair und die beiden TSV Abteilungen Skizunft und Fitness bringen sich ein. Einlass ist jeweils um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten sind im Dettinger Bürgerbüro erhältlich, ebenso gibt es eine Online-Reservierung auf der Homepage der Gemeinde. (eg)

www.dettingen-erms.de