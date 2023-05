Dettinger Bushaltestelle Bleiche wird aufgelöst

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN/BAD URACH. Die Bushaltestelle an der Bleiche ist Geschichte: Sie wird aufgelöst und im Zuge der Umbaumaßnahmen der Kreuzung Bleiche/B 28 komplett rückgebaut – der Dettinger Gemeinderat votierte in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag eiunstimmig dafür. Zunächst war über eine Verlegung der Haltestelle um rund 300 Meter in Richtung Dettingen im Bereich der Siemensstraße nachgedacht worden, doch dann wäre sie sehr nah an der bereits existierenden Haltestelle »Gsaidt« gelegen. »Das macht keinen Sinn, die Kosten für eine Verlegung wären unverhältnismäßig«, erläuterte Dr. Rolf Hägele, der sich in den vergangenen Wochen in Vertretung von Bürgermeister Michael Hillert intensiv mit dem Thema befasst hatte.

Jetzt schon wird die Haltestelle »Gsaidt« in der Regel von den Mitarbeitern des Biolandhofes aus Sicherheitsgründen genutzt – sie laufen dann auf einem gut ausgebauten und geteerten Feldweg sicher in Richtung Bleiche. Am Busstopp »Bleiche« war es im vergangenen Dezember zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen, als eine Frau beim Queren der an dieser Stelle unübersichtlichen Straße von einem nach Dettingen fahrenden Auto erfasst wurde.

Bald kaum noch Busse im Ermstal

In einem ersten Schritt wurde dort das erlaubte Tempo von 70 auf 50 Stundenkilometer reduziert – doch das erhöhte die Verkehrssicherheit nicht. Mit Blick auf die Einführung des Halbstundentakts der Ermstalbahn wird im Ermstal kaum noch Busverkehr stattfinden. Lediglich die Linie 100 von Grabenstetten nach Reutlingen wird noch unterwegs sein. Die Haltestelle »Bleiche« wird deshalb sofort stillgelegt, die Kosten für den Rückbau werden bei rund 15 000 Euro liegen. Wann der Halbstundentakt auf der Ermstalbahn umgesetzt wird, ist indes noch offen. (oech)